В работе ChatGPT по всему миру случился масштабный сбой

Из-за сбоя чат-бот временно недоступен

В четверг, 26 декабря, в работе популярного сервиса ChatGPT от OpenAI по всему миру произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на Downdetector. Сбой наблюдается по всей планете Земля. Бот не отвечает на запросы, история запросов в ChatGPT также недоступна.

На проблемы с доступом к сервису жалуются пользователи из США и стран Европы, таких как Нидерланды и Германия. Также сообщается о том, что наблюдаются проблемы с работой в Microsoft и Xbox Live.

ChatGPT — это популярный чат-бот на базе искусственного интеллекта. Он был создан в 2022 году: данная система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках. Автором и разработчиком ChatGPT является американская научно-исследовательская организация OpenAI. Для того, чтобы использовать чат-бот, нужно зарегистрировать свой аккаунт в OpenAI. Также для пользователей Интернета доступен простой вход через учетные записи Google или Microsoft.

В настоящее время доступ к сервису для пользователей ограничен в Афганистане, Китае, России, Беларуси, Туркменистане, Иране и Венесуэле.

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