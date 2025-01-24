Деякі купюри у вашому гаманці можуть коштувати десятки тисяч. На що потрібно звернути увагу (фото)

Таким способом можна гарно заробити

У звичайному гаманці українця може ховатися справжній фінансовий скарб — банкноти, вартість яких у десяти разів перевищує номінал. Колекційні купюри з унікальними серійними номерами перетворюються на справжній інвестиційний актив, здатний принести власнику суму, порівнянну з вартістю автомобіля.

У мережі продають унікальні купюри за астрономічними цінами. Оголошення знайшов "Телеграф" на сайті купілі-продажу та ділиться ним з вами.

Банкнота 1000 грн з номером БК2777777 — коштує 60 000 грн;

Купюри 20 і 100 грн з номером 8888808 — пропонується за 150 000 грн.

Що цікаво, за 3 купюри можна купити гарний автомобіль. В деяких випадках навіть два.

Колекціонери та нумізмати готові платити великі гроші за банкноти з унікальними серійними номерами. Такі лоти можуть стати несподіваним джерелом прибутку для власників рідкісних грошових знаків.

Раніше "Телеграф" писав, що незвичний посуд з СРСР можна продати за кілька сотень. А також писав, що за радянський сервіз можна отримати непогану суму.