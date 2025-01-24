За все платит абонент. Почему мобильная связь дорожает и что украинцы за это получат

Операторы готовы улучшать связь согласно решениям государства

Украинские мобильные операторы вынуждены повышать цены для абонентов, сколько занимаются бизнесом, а не меценатством. У такого роста стоимости есть экономические предпосылки, но и клиент получит больше услуг.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по цифровым технологиям eQualitie Александр Глущенко. Он объяснил, что обмануть законы экономики невозможно.

Больше об этом читайте в публикации: "Праздник халявы" за счет давних абонентов. Что не так с тарифами "Киевстара", Vodafone и Lifecell".

Эксперт напомнил, что любой бизнес производит корректировку на уровень инфляции, увеличение налогов, разницу валютного курса.

— Мобильная связь должна быть дороже, потому что им подняли налоги, и с января 2025 года военный сбор (платит работодатель за наемных работников от суммы официальной зарплаты. — Ред.) составляет 5% по сравнению с 1,5% месяцем ранее", — говорит Глущенко.

Также в удорожании тарифных планов заложено участие в аукционах, выкуп частот, однако клиенты получат расширение покрытия и емкости сетей. А еще нужно добавить постоянный фактор войны и регулярные восстановления уничтоженной инфраструктуры.

— Эта совокупность с июля прошлого года намекала, что мобильные операторы будут поднимать тарифные планы. Единственное, что это не будет происходить сразу. У них есть финансовый год, у них есть бизнес-планирование. И они планируют и готовы растянуть все свои расходы во времени, — рассказывает Глущенко.

Добавляет расходов решение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций об обязанности операторов обеспечить себе энергонезависимость. Поэтому операторам приходится покупать аккумуляторы, генераторы и горючее для них. Но уже с 1 февраля 2025 года клиент должен получить 10 часов работы сети на случай отключений.

Поэтому операторы готовы улучшать связь в соответствии с решениями государства, но при этом все равно за все заплатит абонент.

Напомним, ранее эксперт объяснил, где и как операторы будут отнимать клиентов друг у друга.