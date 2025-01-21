Украинцы жалуются на новый тариф от "Киевстара": оператор стоит на своем

Оператор связи не хочет слышать своих клиентов

Мобильный оператор "Киевстар", который ранее не угодил пенсионерам с льготным тарифом LOVE UA Комфорт, предлагает абонентам других компаний переходить к нему со своим номером. Однако, украинцы, которые уже являются клиентами "Киевстара", продолжают жаловаться на его политику.

Речь идет о пакете "LOVE UA Магнит", который включает в себя 20 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на "Киевстар" и 1200 минут на звонки на другие мобильные и городские номера по Украине.

Также предлагается "суперсила" на выбор. Это может быть безлимитный интернет, телевидение или другие услуги. Стоимость контракта составляет от 100 грн/мес, предоплата – 125 грн на 4 недели. Цена остается неизменной в течение года.

В комментариях возмущаются тем, что сколько бы абоненты ни просили сделать тариф без интернета, оператор остается глух к их потребностям. Подразумевается, что "бесплатный" интернет в любом случае оплачивает клиент, поскольку его стоимость уже заложена в тариф.

В компании ответили, что сегодня мобильный интернет является неотъемлемой частью телеком-услуг, поэтому бесплатные гигабайты входят в любой доступный тариф.

Недовольных абонентов не успокоил такой ответ. В комментариях написали, что пожилые люди понятия не имеют о мобильном интернете, и спросили, почему он тогда не работает, если является неотъемлемой частью услуг.

Напомним, ранее пользователи сети возмущались, что подключиться к льготному тарифу "Киевстар" для пенсионеров можно только в фирменном магазине, куда не каждый может добраться. Особенно это актуально для сельских жителей.

Также клиентка мобильного оператора "Киевстар" возмутилась из-за списания денег с ее счета после окончания выбранного ею тарифа. Таким образом, за месяц услуги мобильной связи обошлись ей в 600 гривен.