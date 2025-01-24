За все платить абонент. Чому мобільний зв’язок дорожчає і що українці за це отримають

Оператори готові покращувати зв'язок згідно з рішеннями держави

Українські мобільні оператори змушені підвищувати ціни для абонентів, скільки займаються бізнесом, а не меценатством. У такого зростання вартості є економічні передумови, але й клієнт отримає більше послуг.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з цифрових технологій eQualitie Олександр Глущенко. Він пояснив, що обманути закони економіки неможливо.

Більше про це читайте в публікації: "Свято халяви" за кошт давніх абонентів. Що не так з тарифами "Київстара", Vodafone та Lifecell".

Експерт нагадав, що будь-який бізнес проводить коригування на рівень інфляції, збільшення податків, різницю валютного курсу.

— Мобільний зв'язок повинен бути дорожчим, тому що їм підняли податки, і з січня 2025 військовий збір (платить роботодавець за найманих працівників від суми офіційної зарплати, — Ред.) становить 5% порівняно з 1,5 % місяцем раніше", — каже Глущенко.

Також у здорожчання тарифних планів закладена участь в аукціонах, викуп частот, однак клієнти отримають розширення покриття та ємності мереж. А ще потрібно додати постійний фактор війни і регулярні відновлення знищеної інфраструктури.

— Ця сукупність з липня минулого року натякала, що мобільні оператори будуть підіймати тарифні плани. Єдине, що — це не буде відбуватись одразу. У них є фінансовий рік, у них є бізнес-планування. І вони планують та готові розтягнути ці всі свої витрати в часі, — розповідає Глущенко.

Додає витрат рішення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій про обов’язок операторів забезпечити собі енергонезалежність. Тому операторам доводиться купувати акумулятори, генератори та пальне для них. Але вже з 1 лютого 2025 року клієнт має отримати 10 годин роботи мережі на випадок відключень.

Тож оператори готові покращувати зв'язок згідно з рішеннями держави, але при цьому за це все одно заплатить абонент.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, де і як оператори будуть забирати клієнтів один у одного.