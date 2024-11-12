Прогуливал уроки с пользой: как выглядит школа, где учился Зеленский и какие у него были оценки (фото)

В школе Владимир был активистом и звездой театра

Президент Украины Владимир Зеленский родился в Кривом Роге, где сейчас живут его родители. Там он окончил гимназию и получил высшее образование, правда, по специальности ни разу не работал.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит школа, в которой учился глава государства и какие ему ставили оценки. Еще со школьных лет Владимир Зеленский проявлял лидерские качества и быстро завоевал популярность.

В какой школе учился Зеленский и каким был учеником

Школьное образование будущий президент Украины получил в криворожской гимназии №95. В 2019 году учебное заведение лидировало среди общеобразовательных школ Днепропетровской области, ученики которых получили самые высокие баллы по ВНО.

Владимир Зеленский был очень активным учеником, он занимался танцами, играл на гитаре и был звездой школьного театра. Из школьных предметов ему больше всего нравился английский язык. В целом, Зеленский учился хорошо, у него было всего две четверки (по украинскому и русскому языку), а остальные — пятерки.

Владимир Зеленский был в школе активистом

Заместитель директора гимназии №95 Валентина Игнатенко в 2019 году в интервью рассказала, что Владимир с детства был целеустремленным, и на внутреннем школьном учете как "хулиган" не стоял. Женщина призналась, что президент в школе был очень энергичным, но не создавал ситуаций, при которых его родителей вызывали к директору.

Владимир Зеленский в школе играл в театре и занимался танцами

Правда, сам Владимир Зеленский в одном из интервью вспоминал, что хулиганил в юные годы, свою правоту он обычно доказывал кулаками, а не посредством переговоров. Он не подделывал подписи и не стирал плохие отметки в дневнике, но школу иногда прогуливал, однако это делалось с пользой. Вместе с одноклассниками Владимир ходил в детский дом творчества, там они репетировали свои номера, а после выступали на заводах и производстве.

Школа, где учился Владимир Зеленский

В 11 классе Зеленский организовал команду выпускников и сыграл в КВН с командой учителей, тогда ученики одержали победу. В школе Владимир не только нашел свое признание, но и друзей, с которыми дальше продолжал свой творческий путь.

Владимир Зеленский в 11 классе организовал команду КВН

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