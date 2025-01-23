Бригадный генерал Сергей Собко о задержании двух генералов и полковника ВСУ

Сегодня мы видим публичное задержание украинских офицеров. Им инкриминируют ряд обвинений, связанных с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Впечатляет то, как именно произошло задержание и заседание в суде. Впечатляет отношение к офицерам. Хочется верить, что суд подойдет к этим делам объективно и взвешенно, глубоко разберется со всеми причинами и последствиями, будут сделаны правильные выводы в интересах повышения нашей боеспособности и что цель — действительно разобраться и улучшить военную систему, исправить ошибки, а не назначить крайних в наших поражениях.

Осуждение генералов и офицеров во время войны за халатность и просчеты в принятии решений сегодня приобрело остроту. Следствием может нести как позитив, так и негатив для войска, государства и страны в целом. Осуждения могут, при правильном подходе, укрепить правосудие, но они могут и ослабить фронт. С одной стороны, это сигнал об ответственности другим, а с другой – подрыв доверия между армией и государством, снижение военного духа и эффективность командования.

Что касается негатива, во-первых, осуждение командиров может существенно подорвать моральный дух, создать атмосферу страха среди других офицеров и генералов. В результате, из-за опасений уголовной ответственности за возможные ошибки, военные лидеры могут избегать решительных действий, которые так необходимы сегодня. Это может снизить инициативность и готовность брать на себя ответственность в критических ситуациях.

Здесь необходимо помнить, что война – это сфера постоянной неопределенности, хаос, где невозможно просчитать все последствия, а ошибки неизбежны. Во время войны во Вьетнаме армия США столкнулась со значительной критикой из-за неудач, однако масштабных судебных процессов против командиров не было. Высшее командование избежало прямого преследования генералов и старших офицеров, потому что стратегия ведения войны оказалась ошибочной. Усилия же были сосредоточены на анализе ошибок для недопущения их в будущем. Если мы будем наказывать наших офицеров за каждое ошибочное решение, это может вызвать эффект "замораживания", когда командиры будут уклоняться от инициативы, опасаясь последствий. Это особенно опасно в условиях, когда россияне действуют агрессивно и непредсказуемо, когда оружие, способы действий и тактика меняются так быстро, что будет побеждать тот, который скорее адаптируется к новым условиям, то есть тот — который не боится ошибаться.

Во-вторых, военнослужащие могут воспринимать такие действия, как несправедливость. Это, в свою очередь, будет подрывать доверие к системе правосудия и политическому руководству государства.

В-третьих, во время войны командиры, лидеры являются ключевыми фигурами и любые смены или отстранения от должностей могут дестабилизировать командные цепи, особенно если нет лучше подготовленных замен, а с этим у нас точно сейчас есть проблема.

В-четвертых, враг может и будет использовать эти истории в своей пропаганде. Это может стать мощным инструментом в его руках для деморализации как наших военных, так и общества.

Наконец, осуждение на основе недостаточно обоснованных обвинений может стать опасным прецедентом и примером "охоты на ведьм". В военных условиях нередко бывает очень трудно объективно оценить, мог ли командир поступить по-другому. Часто привлечение военных к ответственности может быть обусловлено реальными преступлениями, а политическими целями. Война – это время, когда правительство сталкивается с большим давлением общества. В поисках "виновных" власти могут использовать суды как инструмент удовлетворения общественного мнения, даже если это вредит армии. Примером того, как политически мотивированное преследование военных может иметь катастрофические последствия — Сталинские чистки, во время которых была уничтожена значительная часть командного состава Красной армии. Многие талантливые офицеры были репрессированы, что значительно ослабило боеспособность страны в первые годы войны.

Говоря о другой стороне, следует отметить следующее.

Во-первых, привлечение к ответственности может продемонстрировать, что даже в сложные времена есть верховенство права, а должностные лица несут ответственность за свои действия или бездействие.

Второе, если речь идет о реальной халатности или преступном бездействии, это может стать сигналом для других офицеров действовать ответственно и честно. При этом граждане, требующие справедливости, могут почувствовать, что их требования учитываются, а государство действует в интересах общества. Во время войны в Ливане в 2006 году командующий сухопутными войсками Израиля Уди Адам стал объектом критики за нерешительность и неэффективное руководство. Хотя он не был привлечен к уголовной ответственности, его отставка стала уроком для других командиров: система показала, что халатность или ошибки в планировании имеют последствия. Это дало толчок для реформ, укрепивших обороноспособность Израиля. Сейчас Украина испытывает исторический момент, когда эффективность и прозрачность военной системы определяют ее будущее. Поэтому если военное руководство будет нести ответственность за свои действия, это укрепит доверие людей к государству и армии.

Третье и самое главное, опять же, при правильном подходе, если процесс прозрачный и справедливый, это может способствовать совершенствованию системы командования и уменьшению риска повторения ошибок. К примеру, во многих странах военные просчеты анализируются по завершении конфликта, когда можно оценить события без эмоциональной нагрузки. Это позволяет разграничить преступную халатность от стратегических просчетов. В ходе Первой мировой войны британский генерал Дуглас Хейг был широко критикован за огромные потери во время сражений на Сомме и Пашендейле. Его обвиняли в использовании неэффективных, устаревших тактик, что стоило жизни сотням тысяч солдат. Однако судебного преследования не последовало. Лишь после войны правительство провело оценку его действий и признало, что некоторые решения, хотя и противоречивые, были единственно возможными в условиях войны того времени.

В войне против России за независимость и существование Украины на первый план выходит не только боевая мощь, но и способность эффективно управлять войсками и принимать правильные решения. При этом способность учиться на ошибках критически важна. Проблема слабых управленческих способностей части генералов и старших офицеров часто обусловлена недостатками военного образования и системными проблемами, являющимися вызовом для государства, для нас. Соответственно нам нужно действовать в таких ситуациях только так, чтобы укреплять войско, а не разрушать его.

Проблемы военного образования и подготовки

Во многих армиях мира профессиональная подготовка лидеров (командиров) является основой боевой эффективности войска. Украина, как и многие другие постсоветские страны, унаследовала систему военного образования, ориентированную на советские подходы, которые часто игнорируют гибкость, современную тактику, критическое мышление и инициативность. Война, которая продолжается с 2014 года, особенно с 2022 года, продемонстрировала настоятельную потребность в изменении этих подходов.

Израиль, будучи в постоянной войне, сделал военное образование одним из приоритетов. В израильской армии командиры учатся действовать автономно, принимать решения в условиях неопределенности и нехватки ресурсов. К примеру, офицеры Израиля систематически проходят качественные курсы повышения квалификации даже во время войн. Важным элементом является обмен опытом после каждого боя, каждой операции, чтобы минимизировать повторение ошибок. Поэтому нам необходимо внедрение системы военного образования и подготовки, которая фокусируется на современной тактике, управлении ресурсами в условиях дефицита и развития инициативности на всех уровнях командования. Нам нужно учиться во время войны, учиться постоянно и качественно. Мы должны регулярно проводить тренинги для командиров прямо на фронте, где возможен обмен опытом и разбор реальных ситуаций. Особенно важно использование опыта стран НАТО для обновления подходов в обучении и формировании новой "learning culture" в армии.

Работать над ошибками, а не наказывать за них

Во время войны даже лучшие командиры могут допустить ошибку, особенно в условиях дефицита ресурсов или преимущества противника в численности. Ошибки следует анализировать, но наказание за них не должно разрушать армию. После провала операции в Сомали в 1993 году (битва в Могадишо) военное командование США не наказывало офицеров. В то же время был проведен масштабный анализ, в результате которого американцы пересмотрели свои тактические подходы к проведению спецопераций. Это позволило избежать подобных просчетов в будущем.

Об Анализе последействия (After-action review) у нас только ленивый еще не говорил. Нам просто очень нужно использовать этот инструмент на всех уровнях. После каждого боя, каждой операции создавать группы, комиссии по анализу действий командиров, определение причин успехов и неудач. Что касается уголовных дел, то они должны открываться только в случаях сознательной служебной халатности или предательства, а не из-за просчетов в сложных условиях.

Ну и последнее, но не менее важное, необходимо снабжать офицеров ресурсами, техникой и информацией, чтобы они могли успешно выполнять задачи. Нехватка координации, низкий уровень взаимодействия между подразделениями или даже командованиями приводит к непониманию целостной картины, а значит, угрозы, что ведет к недостаточно эффективным действиям.

Укрепление доверия между армией и государством

Доверие между военным и политическим руководством является фундаментальной основой успеха на войне. Если командиры опасаются политических преследований, служебных расследований, наказаний за ошибки, это разрушает боеспособность армии. Во время Второй Мировой войны Уинстон Черчилль даже в самые критические моменты не разрушал доверие к генералам. Когда британские войска потерпели поражение во Франции в 1940 году, Черчилль не обвинял командование, а сосредоточился на консолидации усилий для предстоящего контрнаступления. Поэтому нам лучше сосредоточить усилия на том, чтобы рассказать обществу о сложности войны. Политическое руководство должно объяснять людям, что ошибки во время войны неизбежны, но они не означают измену или халатность. Также нужно объективно анализировать действия командиров для того, чтобы понимать просчеты на высшем уровне, нужно не превращать это в судилища. Тем более публичные судилища, унижая достоинство своих воинов и давая врагу возможность присоединиться к этому. Важно также награждать успешных командиров и признавать их вклад, что мотивирует других к качественной работе.

В заключение Украина имеет уникальный шанс трансформировать свою армию во время войны. Важно помнить, что сила военного руководства зависит не только от профессионализма, но от доверия к нему. Наказывать за просчеты во время войны, особенно без глубокого анализа – это рискованная стратегия, которая может ослабить боевой дух и командную эффективность. Вместо этого следует инвестировать в военное образование, анализ ошибок и укрепление доверия между государством, армией и обществом. Только так можно построить армию, способную не только побеждать, но и обеспечивать мир на десятилетия вперед.

Источник: пост Собка в Facebook