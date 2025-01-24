Генералу ВСУ, который вышел под залог в 5 миллионов, второй раз избирают меру пресечения (фото, видео)

Галушкин заявил, что готов идти воевать в качестве рядового солдата

В пятницу, 24 января, в суде Киева генералу Юрию Галушкину, который ранее вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен, второй раз избирают меру пресечения. Его подозревают в ненадлежащей обороне во время наступления РФ на север Харьковской области в 2024 году.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов из зала суда. Адвокат Галушкина попросил отвод прокуроров, но его ходатайство не удовлетворили.

Во время судебного заседания адвокат Юрия Галушкина Михаил Величко попросил не применять никакой меры пресечения и освободить его подзащитного из-под стражи в зале суда.

По его словам, следователи и прокуроры не проводили новых следственных действий, а использовали материалы из предыдущего уголовного производства против Галушкина по которому он вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

Поддержать генерала в суд пришли активисты с плакатами на которых написано: "Руки прочь от ВСУ" и "Стоп репрессиям ЗЕ-ОП".

Юрий Галушкин во время судебного заседания заявил, что хочет снова идти служить в любом ранге и звании.

"У меня есть честь и я готов, даже в звании бригадного генерала, но в должности обычного рядового солдата, воевать за Украину", — заявил Галушкин.

Что известно о деле генерала Галушкина

Известно, что бригадный генерал Юрий Галушкин был задержан сотрудниками ДБР и СБУ в понедельник, 20 января. Ему и еще нескольким военным руководителям предъявили подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины (УК). Речь идет о небрежном отношении к военной службе в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УКУ) и организации самовольного ухода с поля боя (ст. 429 УКУ).

Уже 22 января суд Харькова избрал Галушкину меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 млн гривен. За Галушкина внесли денежный залог и он вышел из СИЗО. При этом имя человека, который внес залог, в настоящее время не разглашается.

После выхода из СИЗО Галушкин вновь был арестован по новому подозрению.

Кто такой Юрий Галушкин

Юрий Галушкин — это бригадный генерал Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны с 2014 года. Он был исполняющим обязанности командующего Высокомобильных десантных войск ВСУ (2014-2015), начальником воздушно-десантной службы Высокомобильных десантных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ (2015-2019), начальником Главной инспекции Министерства обороны Украины (2019-2021), командующим Силами территориальной обороны ВСУ (1 января — 15 мая 2022).

В мае 2022 года назначен начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, а в апреле 2024 года был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков". Уволен с последней занимаемой должности в мае 2024 года, после начала нового российского наступления в регионе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генералы ВСУ оказались под судом. Однако в защиту военных, которым в случае доказательства вины грозит тюремный срок, стали как их армейские коллеги, так и представители общественности, волонтеры, политики. Среди прочих с их стороны звучат мнения, что уголовное преследование представителей ВСУ в разгар войны повлияет на мотивацию действующих командиров.