Россия снова хочет идти на Харьков? В Третьей штурмовой раскрыли планы врага (карта)

Россияне используют на Харьковском направлении большое количество дронов

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что сейчас приоритетным направлением для наступающих российских войск является Харьковская область.

Об этом он написал на своей странице в Telegram. Он отметил, что россияне собираются осуществить прорыв к речке Оскол через населенный пункт Боровая в Изюмском районе Харьковской области.

Именно на этом участке фронта 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ противостоит 3-я ОШБр ВСУ.

Цель российской армии — получить контроль над населенным пунктом Боровая, затем прорваться к Осколу и создать плацдарм для нового наступления на Харьков. По словам Жорина, сейчас россияне используют огромное количество дронов. Это стало возможным, потому, что 20-ю армию усилили двумя полками с БПЛА.

"Противник очень активно масштабирует беспилотные подразделения. Наше подразделение впервые столкнулось с такой концентрацией беспилотных подразделений, которые хорошо работают и на оптоволокне, и со "сбросами", имеют FPV и Mavic для "сбросов" просто в неограниченном количестве", — написал Жорин.

По данным OSINT-проекта DeepState, от населенного пункта Боровая до линии фронта остается 12 километров.

В то же время фронт находится в почти 38 километрах от населенного пункта Оскол.

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