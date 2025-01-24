Россияне зашли в Великую Новоселку на Донетчине: карта и последние новости

Россиян заметили в центре поселка, но бои за населенный пункт продолжаются

Обстановка вокруг населенного пункта Великая Новоселка в Волновахском районе Донецкой области остается напряженной. Российских оккупантов заметили в центре поселка.

Об этом сообщает OSINT-проект DeepState. Волонтеры проекта отмечают, что россияне имеют успех в продвижении по восточным окрестностям, а также заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта.

Там оккупанты уже вывесили флаги России и ЧВК "Вагнер".

Источник: DeepState

Однако это не значит, что российские войска захватили Великую Новоселку полностью.

"Противник также пробует давить с юга и со стороны Времевки, применяя огромное количество ресурсов, в частности пехоты и техники", — отметили волонтеры.

Источник: DeepState

Напомним, россияне продолжают активно давить на нескольких направлениях в Донецкой области. В частности, ситуация вокруг Великой Новоселки, по данным аналитиков, становится все хуже – населенный пункт уже находится в оперативном окружении российских войск. Также оккупанты имеют успехи в продвижении в районе Покровска той же Донецкой области.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска в Харьковской области хотят получить контроль над населенным пунктом Боровая, затем прорваться к Осколу и создать плацдарм для нового наступления на Харьков. Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин.