Был "двойником" Бельмондо и не боялся в СССР освещать правду: как погиб журналист Марченко и что о нем известно

Марченко в свое время стал символом борьбы за украинскую идентичность

Украинский журналист Валерий Марченко, как и Степан Хмара, был диссидентом и многие годы провел в советских лагерях и в ссылке. Умер он на 38-м году жизни из-за обострившегося хронического заболевания, поскольку ему не оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с известным журналистом Валерием Марченко, который стал символом протеста и борьбы за украинскую идентичность. Мы узнали интересные факты его жизни.

Что известно о Валерии Марченко

Журналист Валерий Марченко (фамилия при рождении — Умрилов) родился в 1947 году в Киеве, он был внуком советского историка Михаила Марченко. После школы Валерий стал студентом Киевского университета имени Т. Шевченко, а в процессе обучения проходил стажировку в Бакинском университете, изучая тюркские языки.

С 1970 года Валерий стал работать в газете "Літературна Україна", преподавал украинский язык и литературу в средней школе в Киеве, а также печатался в изданиях Азербайджана и Туркменистана.

Валерий Марченко вместе с мамой

Валерия Марченко называют "украинским Бельмондо", поскольку он в молодости был поразительно похож на известного киноактера. Да только Жану Полю Бельмондо досталась слава и деньги, а его "двойнику" — тюрьмы и ссылки за то, что он хотел просто рассказывать правду.

Валерий Марченко называли "украинским Бельмондо"

В 1973 году Марченко впервые арестовали сотрудники КГБ за антисоветскую пропаганду и агитацию, поскольку в отличие от других журналистов, Валерий не боялся освещать собственные мысли. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима и двум годам ссылки. Он мужественно отбыл свое наказание, а в колонии познакомился с другими украинскими правозащитниками.

После своего освобождение Валерий отказался писать заявление-раскаяние, он жил в Киеве и работал сторожем, а также писал публицистические статьи, занимался правозащитной деятельностью и рассылал протестные письма с осуждением тоталитарной системы. В частности Марченко выступал против инструкции Минобразования УССР "Об усилении изучения русского языка в школах Украины", а также рассказывал правду о советских концлагерях.

Валерий Марченко в ссылке

Второй раз его арестовали 1983 года и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима, поскольку был признан опасным рецидивистом. Но еще при отбывании первого срока у журналиста обострилось хроническое заболевание почек — нефрит, а надлежащей медицинской помощи он не получал. Валерий понимал, что может не пережить еще один тюремный срок

Как погиб Валерий Марченко

После того как Марченко прибыл в колонию "Пермь-36", врачи МВД СССР пришли к выводу, что его необходимо освободить из места лишения свободы, потому что у него неизлечимое заболевание. Но сотрудники КГБ не разрешили это сделать и фактические убили его.

Лекарства, которые ему в тюрьму отправляла мама, возвращали обратно. Чтобы спасти сына, женщина даже обратилась к "Радио Свобода", чтобы о состоянии здоровья Марченко сообщили в эфире, но это не помогло. Валерий скончался 5 октября 1984 года от нефрита. Долгое время его тело даже не хотели отдавать матери, чтобы избежать митингов в Украине.

Валерий Марченко умер от обострения нефрита

На смерть украинского диссидента откликнулся президент США Рональд Рейган, нобелевский лауреат Генрих Белль и многие другие известные личности. 13 октября 1984 года матери вернули тело сына, она похоронила его в селе Гатное в Киевской области.

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