Сам нардеп о своем визите в США не упоминал

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы присутствовал на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Кроме того, политику даже предоставили весьма "почетное место".

Об этом говорится в материале The Independent. Отмечается, что после этого Арахамия сообщал, что ожидает официальной встречи украинской делегации с новым главой Белого дома.

"Арахамия был одним из немногих иностранных высокопоставленных лиц, которым разрешили войти в здание после того, как церемония была перенесена внутрь из-за минусовой температуры в Вашингтоне в тот день. Среди других были бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони", — говорится в материале.

Источники издания сообщают, что присутствие Арахамии на церемонии говорит о том, что Трамп намерен обеспечить Украине "хорошую сделку" по завершению войны России против Украины.

"Зеленский не счел возможным лично поехать на инаугурацию, но он послал своего заместителя, к которому отнеслись с огромным уважением", — сказал источник издания.

Стоит отметить, что ни Арахамия, ни другие украинские официальные лица не сообщали о его визите в Вашингтон. Его также не было видно на фотографиях с церемонии.

Издание The Independent принадлежит российскому олигарху Александру Лебедеву, который называет себя оппозиционером. Однако правительство Канады в 2022 году внесло его в список олигархов, приближенных к Владимиру Путину.

Как сообщалось ранее, на церемонии инаугурации присутствовали по крайней мере три украинки — мисс Украина 2001 Александра Николаенко, посол в США Оксана Маркарова и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.