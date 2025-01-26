"Поставилися з великою повагою": Арахамія міг бути на інавгурації Трампа — The Independent

Сам нардеп про свій візит до США не згадував

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нібито був присутній на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа. Крім того, політику навіть надали вельми "почесне місце".

Про це йдеться у матеріалі The Independent. Зазначається, що після цього Арахамія повідомляв, що очікує на офіційну зустріч української делегації з новим головою Білого дому.

"Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопосадовців, яким дозволили увійти до будівлі після того, як церемонія була перенесена всередину через мінусову температуру у Вашингтоні того дня. Серед інших були колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання повідомляють, що присутність Арахамії на церемонії говорить про те, що Трамп має намір забезпечити Україні "хорошу угоду" щодо завершення війни Росії проти України.

"Зеленський не вважав за можливе особисто поїхати на інавгурацію, але він послав свого заступника, до якого поставилися з величезною повагою", — сказало джерело видання.

Варто зазначити, що ані Арахамія, ані інші українські офіційні особи не повідомляли про його візит до Вашингтона. Його також не було видно на фотографіях із церемонії.

Видання The Independent належить російському олігарху Олександру Лебедєву, який називає себе опозиціонером. Проте уряд Канади у 2022 році вніс його до списку олігархів, наближених до Володимира Путіна.

Як повідомлялося раніше, на церемонії інавгурації були присутні принаймні три українки — міс Україна 2001 року Олександра Ніколаєнко, посол у США Оксана Маркарова та лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.