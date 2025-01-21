Как мировые лидеры поздравили Трампа: что сказали Путин и Зеленский

О мире в Украине говорил не только Зеленский

Дональд Трамп, ставший 47-м президентом США, получил ряд поздравлений от мировых лидеров после инаугурации. Даже лидер России Владимир Путин присоединился к ним, заявив о готовности начать переговоры по ситуации в Украине.

"Телеграф" собрал поздравления мировых лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Трампа, отметив, что 20 января (день инаугурации) стало днем больших перемен.

Президент Украины

"Приветствую Президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47-го Президента Соединенных Штатов. Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Трамп всегда решителен, его политика "мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и достичь долгосрочного и справедливого мира. Зеленский пожелал Трампу успехов и выразил надежду на активное и взаимовыгодное сотрудничество.

Лидер России Владимир Путин

Поздравляя Трампа со вступлением в должность, Путин сказал: "Мы готовы к диалогу с новой американской администрацией и поддержанию равноправных отношений".

По словам российского президента, конечной целью переговоров должно стать не временное прекращение огня, а установление продолжительного мира. Путин также отметил необходимость учитывать "законные интересы всех народов региона".

Премьер-министр Израиля

Беньямин Нетаньяху уверен, что совместная работа с США под руководством Дональда Трампа "поднимет американо-израильский альянс на еще большую высоту". Он также поблагодарил Трампа за усилия по освобождению израильских заложников.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с вами для возвращения остальных заложников, уничтожения военного потенциала ХАМАСа и прекращения его политического правления в Газе, а также для обеспечения того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы для Израиля", — заявил Нетаньяху.

Президент Турции

Реджеп Эрдоган присоединился к обещаниям Трампа закончить войну в Украине, отметив, что Турция сделает все возможное для этого.

"Мы должны решить этот вопрос как можно скорее. Этот вопрос будет в нашей повестке дня во время переговоров с господином Трампом, и мы будем делать наши шаги соответственно. Я желаю, чтобы второй срок господина Трампа принес добро для всего человечества", — отметил турецкий лидер.

Канцлер Германии Олаф Шольц

"Сегодня президент Дональд Трамп вступает в должность. Поздравляю его! США — наш ближайший союзник, и целью нашей политики всегда были хорошие трансатлантические отношения. ЕС с 27 членами и более 400 миллионами людей — это сильный союз", — заявил немецкий лидер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

"Поздравляю вас, президент Трамп. Канада и США имеют самое успешное в мире экономическое партнерство. У нас есть шанс снова работать вместе — создавать больше рабочих мест и процветание для обеих наших стран", — говорит Трюдо.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

"Веками отношения между нашими двумя странами были отношениями сотрудничества, кооперации и прочного партнерства… Вместе мы защищали мир от тирании и работали ради нашей взаимной безопасности и процветания. Учитывая давнюю приверженность и историческим связям президента Трампа с Соединенным Королевством, я знаю глубина дружбы будет продолжаться", — подчеркнул Стармер.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони

"Я уверена, что дружба между нашими народами и объединяющие нас ценности и дальше будут укреплять сотрудничество между Италией и США… Италия всегда будет предана укреплению диалога между Соединенными Штатами и Европой, как важного столба для стабильности и роста наших сообществ", – заявила лидер.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

"Лучшие пожелания президенту Дональду Трампу на время вашего пребывания в должности 47-го президента Соединенных Штатов. ЕС с нетерпением ждет тесного сотрудничества с Вами в решении глобальных вызовов. Вместе наши общества могут добиться большего процветания и укрепить общую безопасность. В этом заключается неизменная сила трансатлантического партнерства", — сказала президент ЕК.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

"С возвращением президента Трампа на должность мы ускорим оборонные расходы и производство. Искренне поздравляю Дональда Трампа с инаугурацией в должности 47-го президента США и Джея Ди Венса в должности вице-президент. Вместе мы можем достичь мира через силу — через НАТО", — подчеркнул Рютте. .

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа

"Мы надеемся на улучшение отношений между нашими двумя странами на основе диалога и взаимопонимания. Мы верим, что с этой администрацией Соединенные Штаты и Сирия воспользуются возможностью сформировать партнерство, отражающее стремление обоих народов", — подчеркнул лидер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о первых указах, которые подписал Дональд Трамп после инаугурации.