Спорить бесполезно? Могут ли сотрудники ТЦК забирать военно-учетный документ

Вернуть документ могут через 10 дней

Территориальный центр комплектования (ТЦК) может на время забирать военно-учетные документы у военнообязанных. Это делается для внесения необходимых данных.

В частности, документ могут забрать после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что после прохождения ВВК принес результаты в ТЦК, но там у него забрали военно-учетный документ, пообещав вернуть его через 10 дней. Мужчина заинтересовался, являются ли действия ТЦК законными.

"Гражданин Украины может передавать военно-учетный документ на бланке работнику, ответственному за ведение военного учета, для внесения изменений при условии получения расписки", — отметил юрист.

Он также пояснил, что документ забирается для того, чтобы в нем была сделана отметка о прохождении военно-врачебной комиссии.

Напомним, что уполномоченные представители ТЦК и СП имеют право применять портативные видеорегистраторы при исполнении своих служебных обязанностей. Устройства могут использоваться для записи действий как самих представителей, так и граждан, предъявляющих военно-учетные документы.

Представители ТЦК должны предупреждать граждан о ведении фото- или видеосъемки . Все записи должны проводиться непрерывно при выполнении обязанностей, за исключением ситуаций, которые могут угрожать разглашением военной тайны или конфиденциальной информации.

По приказу видеоматериалы могут быть предоставлены органам государственной власти, правоохранительным органам или суду по соответствующему запросу. В то же время , работникам ТЦК запрещено передавать записи посторонним лицам или использовать их в неслужебных целях.

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