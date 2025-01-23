Следом за lifecell. Vodafone тоже существенно повышает тарифы, но предоставляет "компенсацию"

Цены поднимают и другие операторы

В Украине ощутимо растут тарифы на мобильную связь. В частности, о подорожании своих услуг объявил мобильный оператор Vodafone.

Соответствующие уведомления получают абоненты Vodafone. Стоимость четырехнедельного использования мобильной связи и интернета с 30 января растет на 40–70 гривен. Это касается таких тарифных планов, как SuperNet Start и Light+ и других. В то же время оператор, по-видимому, в качестве "компенсации" увеличивает предоставленный объем интернета.

Как пояснили представители Vodafone в общении с украинцами в соцсетях, оператор вынужден увеличивать плату "чтобы поддерживать качество услуг". В сообщениях о росте тарифа, которые посылают абонентам, пишут, что это происходит "из-за роста расходов на поддержку и развитие сети".

Следует отметить, что свои тарифы поднимают и другие мобильные операторы Украины. В частности, lifecell с февраля 2025-го года планирует повысить стоимость своих услуг. Там это объясняют ростом стоимости электроэнергии.

Как рассказывал "Телеграф", оператор мобильной связи "Киевстар" предлагает абонентам других компаний переходить на него со своим номером. Однако украинцы, уже являющиеся клиентами "Киевстара", продолжают жаловаться на его политику. Люди просят сделать более дешевый тариф без интернета, но оператор не соглашается.