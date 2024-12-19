На Закарпатье двое пограничников скрылись за границу: суд уже вынес приговор

Инцидент произошел еще в сентябре

Двое пограничников сбежали из Украины в Закарпатье, воспользовавшись тем, что их не проверяли по рации во время ночного дежурства. Выяснилось, что оба беглеца из Сумщины ранее уже планировали пересечь границу, но их намерения остались незамеченными руководством.

Инспектор ГНСУ, который должен был следить за передвижением пограничного патруля, оправдывал свою невнимательность большими нагрузками на дежурстве. Об этом говорится в постановлении Раховского районного суда.

Инцидент произошел ночью 27 сентября. Дежурный инспектор ГПСУ Дмитрий Д. не проверил своевременное местонахождение пограничного патруля. Хотя делать это должен был каждые 30 минут, к тому же вносить записи о сеансах связи нужно было в специальную рабочую тетрадь. По словам инспектора, из-за чрезмерной рабочей нагрузки он не успел наладить радиосвязь с нарядом.

В суде обвиняемый не присутствовал лично, он направил письменное заявление. В документе он отрицал свою вину и объяснил обстоятельства случившегося той ночью. Примечательно, что о предыдущих попытках побега этих военнослужащих руководство подразделения не было информировано.

Судья Елена Попова, рассмотрев материалы дела, признала инспектора виновным в халатном отношении к военной службе. За нарушение служебных обязанностей уроженцу Черкасс был назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские киберспортсмены из команды Коноплянки сбежали из страны, воспользовавшись чемпионатом мира. Игроки после побега пожаловались на обстоятельства.