Загадочный символ на шевроне 30 ОМБр связан с воевавшим с татарами и московитами князем (фото)

Эта бригада известна еще и тем, что первой начала внедрять контрактную службу

Шевроны украинских сил обороны часто очень особенные, имеют закодированные символы, что сразу и не догадаться о значении. Именно такой у одной из древнейших украинских бригад, 30 отдельной механизированной бригады (30 ОМБр), носящей имя князя Константина Острожского, известного своими победами над московитами.

Белый символ на шевроне – отсылка к князю, в честь которого названа бригада. Это острога, элемент герба князя Константина Острожского. Красный и черный цвет на фоне символизируют Волынь и землю соответственно. Сверху — латинская фраза "Dei gratia", на украинский переводимая "Божьей милостью".

Шеврон 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

Что известно о 30 ОМБр

С 2018 года бригада носит имя князя Константина Ивановича Острожского, выдающегося полководца XVI века. Князь провел 65 битв, проиграв всего три, и был не только гетманом, политиком и меценатом, но и легендарным стратегом своей эпохи.

С начала АТО/ООС бригада принимала участие в самых ожесточенных боях — Дебальцево, Донецкий аэропорт и т.д. Уже во время полномасштабного вторжения военные бригады отличились в Донецкой области и при освобождении Харьковской области.

Часто шеврон выполняют в более практичных цветах.

В мае 2023 года 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского получила награду "За волю к победе и стойкость". 30 июля 2024 года бригада отметила 20-летие. Она стала одной из первых в Украине, где была введена контрактная служба еще в 2000-х. В 2007 году ее разворачивали в Косово.

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