Порошенко в Раде послал депутата от "Слуги народа": видео конфликта

В сессионном зале произошла стычка

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко послал народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко. Это произошло во время рассмотрения постановления об отзыве Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по правам человека.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк. Она также поделилась видео, на котором был зафиксирован этот момент.

"Было рассмотрение постановления об увольнении Бойко с должности члена Комитета. Выступал Петр Алексеевич. И когда он уже шел на место, он кричал в сторону нашей фракции: "Я лично финансирую армию". И ему Богдан Яременко говорит: "Лучше бы ты сидел на рабочем месте и не со второго раза постановление голосовал". Потому что Порошенко вчера отсутствовал на заседании. На что Порошенко сказал Яременко: "Да пошел ты на**й", — отметила нардеп.

Василевская-Смаглюк говорит, что есть свидетели, слышавшие эти слова Порошенко. По ее словам, также произошла стычка в зале.

"Яременко пытался подобраться к Порошенко, чтобы ответить как-то. Это закончилось почти дракой, но их там разняли. Артур Герасимов бросился защищать Порошенко. От нас тоже побежали люди, чтобы не было потасовки. Я думаю, что это будет заседание Регламентного комитета разбирать как повод для отстранения нарушителя от участия в заседании Верховной Рады на определенный период", — подчеркнула народный депутат.

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Максим Саврасов рассказал "Телеграфу" свою версию событий. По его словам, Порошенко подошел к нардепу Никите Потураеву о чем-то переговорить.

"Яременко, место которого находится рядом, сначала на словах, потом физически пытался помешать общению, а дальше вы все видели", — сказал Саврасов.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Сделать это удалось со второй попытки. 18 декабря Рада провалила голосование за это постановление.