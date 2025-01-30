Переплаты на миллионы: "Наші гроші" рассказали, что не так со строительством детсада в Одесской области

Цены на строительные материалы значительно завышены

В Доброславе в Одесской области разгорелся скандал вокруг реконструкции детского сада стоимостью 183,37 миллиона гривен. Проект, финансируемый по кредиту Европейского инвестиционного банка, предусматривает строительство нового двухэтажного корпуса на 130 мест.

Журналистское расследование выявило, что цены на строительные материалы в смете завышены в 2-3 раза по сравнению с рыночными. Об этом говорится в расследовании "Наші Гроші".

Как сообщается, по результатам тендера Управление образования Доброславского поселкового совета заключило договор с консорциумом "Авис". Новый корпус детсада "Країна мрій" подрядчик должен построить на месте старого до апреля 2026 года. В подвале обустроят кухню и укрытие на 270 человек.

Как пишет издание, цены на строительные материалы значительно завышены. К примеру, арматуру для строительства внесли в документы по цене 96 тысяч гривен за тонну. Это втрое дороже, чем предлагают местные продавцы. Газобетонные блоки вписали по цене 8880 гривен за кубометр, хотя в магазинах они стоят 4156 гривен.

Изображение "Наши Деньги"

Изображение "Наши Деньги"

Изображение "Наши Деньги"

По информации журналистов-расследователей, генератор WattStream WS70-RS был внесен в документы за 1,06 миллиона гривен. В магазинах такой можно купить за 448-527 тысяч гривен. Только на проверенных 30 позициях материалов переплата может составить 15 миллионов гривен, отмечают "Наші Гроші".

Изображение "Наши Деньги"

Изображение "Наши Деньги"

Изображение "Наши Деньги"

Согласно расследованию, строителям в смете заложили зарплату на уровне 13 708 гривен. Это значительно меньше средней зарплаты строителей в Одессе, которая составляет 25 тысяч гривен. Всего на зарплаты было выделено 16,80 миллиона гривен.

"Наши Деньги" сообщают, что в конкурсе на строительство принимала участие еще одна компания – "Интострой". Она предлагала построить садик на 10,84 миллиона гривен дешевле. Но компанию не допустили к строительству из-за отсутствия некоторых документов по образованию работников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВСУ получили некачественные флиски, которые поставила охранная фирма. Поставщик предложил цену ниже себестоимости.