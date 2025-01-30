Переплати на мільйони: "Наші гроші" розповіли, що не так з будівництвом дитсадка на Одещині

Ціни на будівельні матеріали значно завищені

У Доброславі на Одещині розгорівся скандал довкола реконструкції дитячого садка вартістю 183,37 мільйона гривень. Проєкт, що фінансується з кредиту Європейського інвестиційного банку, передбачає будівництво нового двоповерхового корпусу на 130 місць.

Журналістське розслідування виявило, що ціни на будівельні матеріали у кошторисі завищені в 2-3 рази порівняно з ринковими. Про це йдеться у розслідуванні "Наші Гроші".

Як повідомляється, за результатами тендеру Управління освіти Доброславської селищної ради уклало договір з консорціумом "Авіс". Новий корпус дитсадка "Країна мрій" підрядник має збудувати на місці старого до квітня 2026 року. У підвалі облаштують кухню та укриття на 270 людей.

Як пише видання, ціни на будівельні матеріали значно завищені. Наприклад, арматуру для будівництва внесли до документів за ціною 96 тисяч гривень за тонну. Це втричі дорожче, ніж пропонують місцеві продавці. Газобетонні блоки вписали за ціною 8 880 гривень за кубометр, хоча в магазинах вони коштують 4 156 гривень.

Зображення "Наші Гроші"

Зображення "Наші Гроші"

Зображення "Наші Гроші"

За інформацією журналістів-розслідувачів, генератор WattStream WS70-RS внесли в документи за 1,06 мільйона гривень. У магазинах такий можна купити за 448-527 тисяч гривень. Лише на перевірених 30 позиціях матеріалів переплата може скласти 15 мільйонів гривень, наголошують "Наші Гроші".

Зображення "Наші Гроші"

Зображення "Наші Гроші"

Зображення "Наші Гроші"

Згідно з розслідуванням, будівельникам у кошторисі заклали зарплату на рівні 13 708 гривень. Це значно менше за середню зарплату будівельників в Одесі, яка становить 25 тисяч гривень. Всього на зарплати виділили 16,80 мільйона гривень.

"Наші Гроші" повідомляють, що в конкурсі на будівництво брала участь ще одна компанія – "Інтобуд". Вона пропонувала збудувати садок на 10,84 мільйона гривень дешевше. Але компанію не допустили до будівництва через відсутність деяких документів про освіту працівників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ отримали неякісні фліски, які поставила охоронна фірма. Постачальник запропонував ціну, нижчу за собівартість.