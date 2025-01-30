"Укрпочта" сократит сроки доставки до одного дня: когда это произойдет

100% посылок "Укрпочта" будет обрабатывать на роботизированных линиях

Компания "Укрпочта" сократит срок доставки посылок до одного дня. Нововведения начнут действовать уже в феврале текущего года.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, с 3 февраля процесс автоматизации будет окончательно завершен и 100% посылок "Укрпочта" будет обрабатывать на роботизированных линиях.

В связи с этим, посылки будут доставлять быстрее — то есть, уже на следующий день.

"Укрпочта" немало инвестирует. В 2024 году в автоматизацию было инвестировано более 1 млрд грн собственных средств. Мы потратили их на приобретение оборудования у отечественных изготовителей. Уже со следующего понедельника (3 февраля) процесс автоматизации будет окончательно завершен и 100% посылок "Укрпочта" будет обрабатывать на роботизированных линиях", — сказал Смелянский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на базе государственной "Укрпочты" будет создан почтовый банк. Компания получит акции национализированного Первого инвестиционного банка. Этим решением государство сэкономит до 5 млрд гривен в течение следующих 3-4 лет.