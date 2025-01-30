"Укрпошта" скоротить строк доставки до одного дня: коли це відбудеться

100% посилок "Укрпошта" оброблятиме на роботизованих лініях

Компанія "Укрпошта" скоротить строк доставки посилок до одного дня. Нововведення почнуть діяти вже у лютому цього року.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, з 3 лютого процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок "Укрпошта" оброблятиме на роботизованих лініях.

У зв’язку з цим посилки доставлятимуть швидше — тобто вже наступного дня.

"Укрпошта" чимало інвестує. 2024 року в автоматизацію було інвестовано понад 1 млрд грн власних коштів. Ми витратили їх на придбання обладнання вітчизняних виробників. Вже з наступного понеділка (3 лютого) процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок "Укрпошта" оброблятиме на роботизованих лініях", — сказав Смілянський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на базі державної "Укрпошти" буде створено поштовий банк. Компанія отримає акції Національного інвестиційного банку. Цим рішенням держава заощадить до 5 млрд гривень протягом наступних 3-4 років.