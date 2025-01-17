Укрпочта тонко намекнула, чьи на самом деле Кубань, Курщина и Белгородщина

На марках изображена традиционная одежда украинцев

Укрпочта выпустила новую серию почтовых марок с изображением традиционной украинской одежды Кубани, Белгородщины и Курщины. Выпуск состоится 22 января 2025 — в день подписания президентом Украины указа "Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации".

В новый выпуск вошли три отдельных марки и один блок с шестью миниатюрами. Первая марка посвящена праздничному наряду Курщины на праздник Евдокии, вторая – пасхальной одежде Белгородщины, третья изображает традиционный наряд Кубани на праздник Рода. Об этом сообщают на странице Укрпочты в соцсетях.

Филателистический блок содержит шесть марок с изображением праздничной одежды: "Курщина. Праздник Евдокии", "Курщина. Праздник Прокопия", "Белгородщина. Пасха", "Белгородщина. Колодий", "Кубань. Праздник Рода" и "Кубань. Праздник Георгия".

Автором художественного оформления марок стал Николай Кочубей. Каждую марку опубликовали тиражом 600 тысяч экземпляров, тираж блока составляет 30 тысяч экземпляров.

В документальной ленте "Кубанские казаки. А уже двести лет" Николай Иванович Ляшко рассказывает о смене украинских фамилий на русские на Кубани: "Почему я записан не как украинец, а по-русски? У меня друг был Жовтобрюх, а стал он Жовтобрюхов. Чтобы скрыть, что у нас фамилии украинские, запорожские… Потому что весь Краснодарский край сделали русским".

Приобрести новые марки можно в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах с 22 января. Предзаказ доступен на сайте postmark.ukrposhta.ua. Владельцы филателистических абонементов получат ссылку на электронную почту.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрпочта" потеряла иностранные дипломы студентов медуниверситета и предложила смешную компенсацию. В документах были апостилированы бумаги.