Можно как в офисе, так и дома. В Украине пенсионерам предлагают высокооплачиваемую работу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Опыт на аналогичной должности не обязателен
Некоторые пенсионеры в Украине получают довольно меленькую пенсию и поэтому вынуждены искать дополнительный заработок. Так, в Киеве предлагают несложную работу с зарплатой более 20 тысяч гривен.
Об этом идет речь на портале поиска работы. В столице ищут помощника руководителя в сфере недвижимости, предлагают зарплату 25 тысяч грн.
Вакансия актуальна и для пенсионеров тоже. К тому же, работать можно как в офисе в Киеве, так и дистанционно дома.
Что предлагает работодатель?
- высокую зарплату до 25 тысяч гривен;
- гибкий график и формат работы – офис или удаленно;
- комфортные условия в офисе;
- возможность карьерного роста
От работника требуют размещать объявления на специализированных сайтах и вести базу объектов, постепенно обновляя информацию. Еще работник должен выполнять вспомогательные административные задачи.
Человек, который хочет работать по этой вакансии, должен быть:
- внимательным и ответственным;
- уверенно владеть ПК.
В то же время опыт работы на аналогичной должности не обязателен, но его наличие будет плюсом.
Напомним, что пенсионерам предлагают в Украине интересную работу с зарплатой в 50 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что людям с инвалидностью предлагают работу с проживанием в Карпатах.