Можно как в офисе, так и дома. В Украине пенсионерам предлагают высокооплачиваемую работу

Опыт на аналогичной должности не обязателен

Некоторые пенсионеры в Украине получают довольно меленькую пенсию и поэтому вынуждены искать дополнительный заработок. Так, в Киеве предлагают несложную работу с зарплатой более 20 тысяч гривен.

Об этом идет речь на портале поиска работы. В столице ищут помощника руководителя в сфере недвижимости, предлагают зарплату 25 тысяч грн.

Вакансия актуальна и для пенсионеров тоже. К тому же, работать можно как в офисе в Киеве, так и дистанционно дома.

Что предлагает работодатель?

высокую зарплату до 25 тысяч гривен;

гибкий график и формат работы – офис или удаленно;

комфортные условия в офисе;

возможность карьерного роста

От работника требуют размещать объявления на специализированных сайтах и вести базу объектов, постепенно обновляя информацию. Еще работник должен выполнять вспомогательные административные задачи.

Человек, который хочет работать по этой вакансии, должен быть:

внимательным и ответственным;

уверенно владеть ПК.

В то же время опыт работы на аналогичной должности не обязателен, но его наличие будет плюсом.

Напомним, что пенсионерам предлагают в Украине интересную работу с зарплатой в 50 тысяч гривен.

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