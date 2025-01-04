Новым генпрокурором Украины станет бригадный генерал юстиции, — СМИ

С 1999 года он проходил службу на различных командных должностях в боевых бригадах противовоздушной обороны.

Новым генеральным прокурором Украины может стать бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Генерал Марсель". Предварительно президент Украины Владимир Зеленский мог избрать его кандидатуру, потому что понимает общественный запрос на приход к власти боевых офицеров, которые с первого дня защищали украинскую независимость на линии фронта.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что именно генерал Мельник в начале полномасштабного вторжения России руководил обороной города Харьков.

Сергей Мельник Фото: facebook.com/sergn.melnik

Как известно, в конце октября 2024 года генеральный прокурор Украины Андрей Костин был уволен. После этого начались слухи, кто может занять его место. Теперь стало известно, что главным кандидатом на должность генпрокурора является заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Генерал Марсель".

"Президент Зеленский остановился на кандидатуре Мельника, понимая общественный запрос на приход к власти военных, боевых офицеров, с первого дня защищавших украинскую независимость на линии фронта. С другой стороны, "Генерал Марсель", имея основательный юридический бэкграунд, не входит в состав закрытой юридической вертикали, которая собственно и культивировала систему всех этих прокуроров-инвалидов-пенсионеров. Следовательно, у него высокие стартовые возможности провести реформу прокурорской системы", — рассказали собеседники издания.

Сергей Мельник служит в ВСУ с 1994 года. В ходе прохождения службы он решил стать военным юристом, поэтому Мельник получил образовательный уровень в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого и Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Сергей Мельник в 2019 году Фото: facebook.com/sergn.melnik

С 1999 года Мельник проходил службу на различных командных должностях в боевых бригадах противовоздушной обороны, служил в районе проведения ООС. С 2021 года он являлся начальником Харьковского гарнизона, а с сентября 2022 года – заместителем командующего оперативной группировкой войск Харьков. В 2022 году генерал окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

Сергей Мельник является участником боевых действий. В марте 2022 года он получил воинское звание бригадного генерала юстиции. В мае того же года Мельник был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

В конце 2022 года Мельнику хотели присвоить звание "Почетный гражданин Харьковской области", однако он вместе с Александром Скакуном попросил не рассматривать свою кандидатуру. Вместо себя они предложили присвоить эти звания другим людям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин может получить дипломатическую должность. Он может быть назначен послом в Нидерландах вместо действующего посла Александра Карасевича.