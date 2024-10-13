"Удачное кадровое решение": в ВСУ высказались насчет назначения Мельника заместителем министра обороны

Он руководил обороной Харькова

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Генерал Марсель" был назначен заместителем министра обороны Украины. В сети положительно отозвались о таком кадровом решении.

Так, известный предприниматель и волонтер Юрий Сапронов поприветствовал это назначение. Он пожелал Мельнику удачи на новой должности.

Кроме того, командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский также одобрительно отозвался о назначении Мельника замминистра обороны. Он подчеркнул, что это очень удачное кадровое решение.

"Порядочный и профессиональный руководитель. Поздравляю Сергея Мельника, знаю твое желание развивать армию. Удачи", — написал Ярославский.

Что известно о Сергее Мельнике

Он родился 12 июля 1977 в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет. В 2009 году получил второе высшее образование. С 1999 проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

В 2019 году находился в районе АТО (ООС) как советник по правовым вопросам командира оперативно-тактической группировки "Север", является участником боевых действий. 10 сентября 2021 года Мельник был назначен на должность начальника Харьковского гарнизона. С начала полномасштабного вторжения руководил обороной Харькова.

Сергей Мельник

4 марта 2022 г. он получил воинское звание бригадного генерала юстиции. В 2022 году Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

Согласно биографии на сайте Харьковского юридического университета, где Мельник возглавляет Военно-юридический институт, во время прохождения службы у него возникло желание стать военным юристом, потому получил образовательный уровень в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого и Национальной академии Национальной гвардии Украины. Проходил службу в ВСУ на командных должностях. С 2002 года посвятил свою работу подготовке и воспитанию специалистов юридического профиля.

Мельник — доктор юридических наук, профессор военного права, заслуженный работник образования Украины и лауреат государственной премии Украины в области образования. Мельник является автором более 70 научных публикаций.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Рустем Умеров анонсировал увольнение четырех своих заместителей: как он объяснил кадровые изменения.