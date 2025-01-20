В городке на границе с Венгрией хотят потратить 200 млн на дороги, но в тендере есть странные детали

В документах закупки не хватает ключевых деталей

В Закарпатье начат тендер на эксплуатационное содержание дорог местного значения. Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области объявила о закупке услуг по обслуживанию путей на сумму 200 миллионов гривен.

Согласно тендерной документации на портале Zakúpivli, подача предложений продлится до 24 января, а аукцион запланирован на 27 января 2025 года. В документации заказчик не указал общую протяженность дорог, требующих обслуживания, а также срок, в течение которого действует договор.

Победитель тендера должен обеспечить комплексное обслуживание дорог, включая ремонтные работы, установку дорожных знаков, нанесение разметки и организацию безопасного движения транспорта.

Особое внимание уделяется зимнему содержанию дорог и ликвидации последствий стихийных бедствий. Подрядчик также будет отвечать за своевременное устранение аварийных ситуаций и срочные ремонты после ДТП.

Исполнитель работ должен предоставить гарантию на различные виды услуг: 6 лет на водопропускные трубы и регуляционные сооружения, 5 лет на дорожное ограждение, 3 года на асфальтобетонное покрытие и 2 года на направляющие столбики.

Заказчиком выступает ГП "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области". Финансирование будет производиться из местного бюджета.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что более полумиллиарда гривен налогоплательщиков направят на содержание дорог государственного значения в Хмельницкой области. Столько стоит обслуживание более чем 500 км дорог в области.