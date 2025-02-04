Зеленский рассказал, почему не приехал на инаугурацию Трампа

Украинский лидер объяснил, почему не стал приезжать на инаугурацию Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп приглашал президента Украины Владимира Зеленского на церемонию инаугурации. Но тот посчитал, что это "не подходящим".

Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Соответствующий фрагмент был обнародован в профиле журналиста в соцсети X.

"В первую очередь хочу сказать, что президент Трамп приглашал меня на инаугурацию. Но он меня пригласил в очень общих терминах, как может и других лидеров. Я не уверен, приглашал ли он меня персонально, или другим образом", — сказал он.

Он добавил, что ему нужно время, чтобы сесть и поговорить с Трампом, а инаугурация для этого не была подходящим моментом. При этом Зеленский добавил, что для президента США и для американцев это был очень важный день.

"Я думаю, что это просто было не совсем подходящим временем для меня, чтобы приехать. У него не было бы возможности для персональной встречи", — сказал президент.

Как сообщалось ранее, на церемонии инаугурации присутствовали по крайней мере три украинки — мисс Украина 2001 Александра Николаенко, посол в США Оксана Маркарова и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Кроме того, в СМИ сообщали, что там также присутствовал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.