Зеленський розповів, чому не приїхав на інавгурацію Трампа

Український лідер пояснив, чому не став приїжджати на інавгурацію Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп запрошував президента України Володимира Зеленського на церемонію інавгурації. Але той вважав, що це "не підходить".

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану. Відповідний фрагмент було оприлюднено у профілі журналіста у соцмережі X.

"Насамперед хочу сказати, що президент Трамп запрошував мене на інавгурацію. Але він мене запросив у дуже загальних термінах, як може й інших лідерів. Я не впевнений, чи запрошував він мене персонально, чи іншим чином", — сказав він.

Він додав, що йому потрібен час, щоб сісти та поговорити з Трампом, а інавгурація для цього не була слушним моментом. При цьому Зеленський додав, що для президента США та американців це був дуже важливий день.

"Я думаю, що це просто було не зовсім слушним часом для мене, щоб приїхати. У нього не було б можливості для персональної зустрічі", — сказав президент.

Як повідомлялося раніше, на церемонії інавгурації були присутні принаймні три українки — міс Україна 2001 року Олександра Ніколаєнко, посол у США Оксана Маркарова та лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Крім того, у ЗМІ повідомляли, що там також був присутній голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.