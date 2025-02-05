"Хотите украинского Трампа?" Что делать с миллионами нелегальных стволов на руках и за что должно заплатить государство

Навести порядок в вопросе оборота оружия должен комплексный подход

В 2024 году в Украине не произошло сдвигов в вопросе свободного владения оружием. Принятие закона, который должен хотя бы частично урегулировать это, так и остается в подвешенном состоянии. Не очень эффективной оказалась и инициатива правоохоранителей по декларированию оружия, которое оказалось в руках гражданских украинцев во время войны.

О перспективах законодательных изменений "Телеграф" пообщался с главой Украинской ассоциации владельцев оружия Георгием Учайкиным.

Чтобы не было трафика оружия в Европу

- В августе прошлого года депутаты ВР проголосовали за законодательные изменения ( законопроект №9538 ), которые дали возможность гражданским лицам использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для отражения агрессии РФ. На его основе был издан Приказ МВД, регламентировавший порядок декларирования, проведена кампания, но судя по информации в медиа, она была не очень успешной. В чем причина, по вашему мнению?

- Давайте определимся с терминами, ведь ошибочно в контексте этого законопроекта говорили о трофейном оружии, но оно не имеет к нему никакого отношения. Ведь трофей добывается в бою. Речь идет исключительно о найденном гражданскими лицами оружии, то есть незарегистрированном, и его действительно много. В целом, был временный закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", который появился после хаотической раздачи оружия из грузовиков в марте 2022 года. И вот в него в августе 2024-го внесли изменения, чтобы обязать граждан декларировать такое полученное или найденное оружие и боеприпасы. При этом было указано условие, согласно которому дается 90 дней после окончания войны, чтобы их сдать государству. И возможно, если какой-то закон потом примут, то что-то из этого оружия вы можете оставить себе после прохождения соответствующей процедуры.

В МВД разработали алгоритм действий для декларирования оружия

То есть написали откровенный бред с юридической точки зрения и логики, потому что никто и никогда не отдаст инструмент, который его может спасти в наше беспокойное время. На мой взгляд, с самого начала это была провальная инициатива. Мы же понимаем, почему они избрали такой путь. Их не устраивает принятие полноценного закона об оружии, потому что тогда они теряют монополию, и вот они начали подпорками из "гомна и палок" делать какую-то неизвестную конструкцию. Она действительно неизвестна, потому что ни в одной стране мира такой практики нет. Установленная практика, когда у людей оружие государство выкупает.

– Но против такого варианта есть аргумент, что у государства нет и вряд ли появится для этого достаточно средств, ведь сейчас война.

– Я не хочу заходить далеко, но скажу, что брусчатку они умудряются укладывать и тырить деньги из бюджета тоже. Давайте вернемся к так называемой декларации. Я участвовал в работе национальной конференции, проходившей под эгидой ОБСЕ в Киеве в декабре прошлого года. Там общался с разными специалистами, в том числе с международными партнерами. Так вот, их интересует только одно: чтобы не было трафика оружия из Украины в Евросоюз. Его действительно не существует, разве что единичные случаи. Но вместо этого есть безумный, просто заоблачный внутренний "черный" рынок.

За месяц украинцы задекларировали 2 000 единиц оружия и 296 тыс. боеприпасов

Так вот, за первый месяц кампании украинцы задекларировали всего 2000 единиц оружия, из которого в лучшем случае было 10% военного. Остальные – старые охотничьи ружья и тому подобное, то есть то, что никому не интересно. А за второй – 780. Данные обнародовал в интервью глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Эти цифры на фоне миллионов незарегистрированных стволов выглядят забавно. Сотни лет понадобится, чтобы таким образом решить проблему. Причем мне четко известно, что была разнарядка на каждое подразделение разрешительной системы, и чтобы обеспечить показатели "трясли" всех. Но автоматическое оружие, пистолеты никто не принес.

- Что могло сработать? Наказание? Или все-таки только финансовое поощрение?

- Испугать украинцев, живущих под постоянной угрозой обстрелов, ответственностью невозможно. Путь решения проблемы – в комплексе мероприятий. Обычная практика выглядит следующим образом: населению предлагают продать государству незарегистрированное оружие и главное (!) – взрывчатые вещества. С последним вообще все просто и понятно. Ты принес, например, гранату – получил, скажем, 500 гривен (тарифы должен установить Кабмин), и у тебя не спрашивают, где ты ее взял. Ведь главное, что устройство не взорвалось и его изъяли из обращения. Так же и с оружием. Сейчас это выглядит так: у тебя есть автомат, тебе говорят, принеси, задекларируй и потом отдай, но ты думаешь, пусть лучше про всякий случай будет у меня. А если бы предложили продать его за 12 тысяч. гривен – это уже интересно. Но интересно тогда, когда ты знаешь, что существует закон, и ты может сдать ненужный автомат, получить деньги. А на них купить маленький пистолет для самозащиты. Так что все должно работать в комплексе.

Теперь посмотрим, есть ли деньги. Сначала долго мусолили эти изменения в законопроект, разрабатывали, согласовывали, а значит, тратили рабочее время депутатов. Стоимость его нам хорошо известна. Я уже не говорю о технических затратах на то, чтобы распечатать кипы бумаги и т.п. Далее Министерство внутренних дел заказало рекламу на всех носителях – видео, аудио, бордах. Чуть ли не из каждого утюга звучали заявления, что декларирование сработает. Было такое? Было. Кроме того, рассылка SMS абонентам всех мобильных операторов по несколько раз. Стоимость каждого сообщения – примерно 1 гривна. А эффект все это не дало. Если бы у кого-то из экономистов было желание рассчитать коэффициент полезного действия всех перечисленных шагов, думаю, они пришли бы к выводу – проще выкупать оружие.

И в первую очередь принять нормальный закон об оружии, а не тот кастрированный, который предлагается, и тогда наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины, было бы чем-то аргументированным. Потому что гражданину можно было бы сказать: тебе созданы все условия, предложены деньги за незарегистрированное оружие, на которые ты можешь официально под надзором государства приобрести все, что нужно для защиты, а если ты этого не сделал, будешь отвечать. Это все сложный процесс.

Общество уже высказалось, услышали ли?

- Когда вы говорите о нормальном законе об оружии, очевидно, имеете в виду не законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие", который никак не могут принять якобы из-за позиции МВД. По крайней мере, такое объяснение дают депутаты.

– С этим документом долгая история, он возник на основании Проекта Закона "Об оружии" №1222, который разработали специалисты и юридические советники Украинской ассоциации владельцев оружия еще несколько лет назад. Фактически это третья интерпретация нашего законопроекта, который уже кастрировали до невозможного состояния и он все равно не будет работать. Это совершенно однозначно. При этом, кто у нас законодательный орган, а кто орган исполнительной власти?! Если депутаты не могут обеспечить проведение общественных слушаний, предметных парламентских обсуждений, поговорить со специалистами, криком кричащих о необходимости принятия закона, то может, им нужно идти работать в МВД, а МВД идти в Раду и принимать законы?!

Европейские партнеры поддерживают Украину в стремлении навести порядок с обращением оружия

Почему правоохранительное ведомство упорствует? Потому что они держатся за свою монополию на короткоствольное оружие и не хотят терять ее. Ведь за ней стоит одновременно несколько направлений, на которых они зарабатывают. Во-первых, это рынок вооруженных охранных услуг, который составляет в Украине примерно от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов в год. То есть они знают, за что они дерутся. Я это понимаю, но, друзья, у вас катастрофа с "черным" оружием, у вас скандал в центре Киева возник с молодежью с оружием. Но они рассказывают, что если будет этот закон, обязательно все понапиваются и друг друга перестреляют. То есть мы видим, что уже предложенные инициативы МВД по декларированию оружия не работают, ничего не изменит после принятия в том виде, в котором он есть, и законопроект №5708. А деньги на всю эту видимость работы тратятся.

– Что делать? Выкинуть этот законопроект? Вернуться к первоначальному варианту? Написать новый? И это должна быть чья политическая воля? Депутатов? Президента? Общество должно активизироваться?

– Общество уже высказалось на эту тему. В 2022 году был проведен опрос в "Дие" и 58,75% респондентов поддержали свободное владение оружием с целью личной защиты. На языке специалистов это называется абсолютное большинство. Не знаю, чья должна быть политическая воля, потому что плохо понимаю этот термин. Есть граждане, совладельцы этой страны, и они говорят, как должно быть. Но их мнение политики, чиновники не слышат, это полное неуважение и тотальное недоверие к гражданам, и оно ничем хорошим не закончится. То есть, мы должны понимать, что это все цепочки одного большого процесса, а не только отдельно вопрос оружия. Пока мы видим не способность людей в высоких кабинетах подготовить нормальный закон, которым должно быть прежде всего разрешено приобретение пистолетов гражданам с целью самозащиты и правом ношения. Мы бы могли это сделать за неделю, но заинтересованности не видим.

Опросы по оружию называли самым массовым в Действии, в нем приняли участие 1,7 млн. человек. украинцев

Лучше бы умение владеть оружием не понадобилось

- Вы вспомнили о молодежи и оружии, на своем канале вы недавно приводили пример Польши, где с этого года во всех школах ввели предмет "Образование ради безопасности", включающий и обучение стрельбе. У нас есть предмет "Защита Украины", можно ли сравнивать их эффективность?

– Действительно, в Польше к этому шли определенное время и с этого года дисциплина, предусматривающая и отработку навыков по стрельбе, стала обязательной во всех школьных учебных заведениях. То есть, все ученики в возрасте 14-16 лет тренируются обращению с оружием. Это массовое явление. То же происходит у нашего врага. Только еще более агрессивно и жестко. У нас ничего. И не может происходить, потому что нет материально-технической базы (по данным Минобразования, создано более 800 ячеек для преподавания предмета "Защита Украины", которые в том числе оснащены пневматическими винтовками, обучающими гранатами и т.п. — Авт.). Ее невозможно создать просто указанием сверху, ведь у государства не достаточно ресурсов. Но если бы мы имели закон и заработал рынок, можно было бы привлечь бизнес. Он должен был бы создавать для себя стрелковые комплексы и тиры, а на льготных условиях давать возможность школьникам в них тренироваться. Должны быть задействованы в этом страховые компании, потому что могут быть разные случаи, и их стоило бы предусмотреть. То есть, нужно было бы построить целую систему, а это опять-таки сложные, взаимосвязанные процессы. И мы видим на примере Польши, как это работает.

Никто не спорит, что украинским детям нужно учить владеть оружием, это обязательно. Почему? Так как эта угроза не пройдет, она будет с нами всегда. Их нужно готовить. Не маргинализировать, а готовить к возможному исполнению долга по защите страны. Возможного! Ведь лучше они будут уметь обращаться с оружием и это умение им не понадобится, чем наоборот. Это превентивные меры, которые нужно принимать уже сейчас. Да и с ними есть проблемы.

– Если резюмировать наш разговор. Есть ли свет в конце тоннеля в вопросе законодательных изменений о свободном владении оружием?

- С этой командой у власти нет. Максимум – как-то она протянет этот законопроект №5708, но, повторюсь, он работать не будет. Пока мы наблюдаем в ситуации с оружием динамичное ухудшение, о чем говорит и круг моего общения – владельцы оружия и военные. Уровень недоверия растет. Оружие, которое попадает к людям в руки, мгновенно куда-то прячется, и никто никому ничего не планирует отдавать. С другой стороны, меня это не пугает, потому что при таком количестве незарегистрированного оружия, которое есть в стране, нет показателей, свидетельствующих о его массовом использовании. Нет. У украинцев все хорошо с головой. Они умеют, скажем так, бережно хранить и обращаться даже с незарегистрированным оружием. Но угрозы в этой связи могут возникнуть после окончания военных действий. Тогда, да, может быть сложнее.

Главное, нужно понять: не может регулировать государство процессы, которые должен регулировать бизнес. Он сам заинтересован в том, чтобы возникли правильные условия обучения людей. Почему? Потому что людям не просто нужно дать оружие, а необходимо научить им пользоваться. Так же, как и с автомобилями. Вы представьте себе, если бы были только государственные школы, где бы учили управлять машинами. Но есть тысячи школ, которые это делают, а потом уже люди сдают экзамены непосредственно в МРЭО, получают водительские удостоверения. А почему в вопросе оружия мы придумываем велосипед?

Несколько лет в Польше готовились к тому, чтобы сделать обучение владению оружием обязательным

Почему-то наши министры говорят об изучении опыта других стран, при этом все делается по-своему. Нигде нет такого уникального предложения, как у нас в Украине — декларирование оружия гражданскими лицами (это, кстати, отмечают и в МВД — Авт. ). Зачем оно? Потому что есть серьезное направление бизнеса, которое нельзя отдавать просто посторонним игрокам. Надо, чтобы охранный бизнес функционировал, чтобы была разрешительная система, и украинцы максимально от нее зависели. Более того, чтобы бороться с незаконным оборотом оружия, условно незаконным, потому что закона нет, нужны кадры, которым необходимо платить зарплату. А эта программа "полицейский в каждой школе" – это часть одной цепи. Если бы за все эти инициативы должностные лица платили из собственных карманов, давно бы приняли закон. Но это происходит за счет средств налогоплательщиков и бюджет бездонный. Нужно увеличить бюджет МВД на 25%? Пожалуйста. В этом году это 419,6 млрд. гривен, только на аппарат министерства – 14. А на выкуп оружия у нас средств нет.

Поэтому перспектив в вопросе введения свободного владения оружием я не вижу. Возможно, когда-нибудь. Возможно, после выборов будет другая команда, которая посмотрит на ситуацию в стране трезво. Посмотрите, что происходит в Америке, где не в последнюю очередь, за счет владельцев оружия к власти пришел кто? Дональд Трамп, который изначально декларировал защиту прав граждан на владение оружием. Какие примеры вам еще нужны? На что вы смотрите? На кого?

Как сообщал "Телеграф", в ВР зарегистрирован скандальный законопроект, предусматривающий введение пересмотра регулирования поставок оружия на фронт.