Надо "штормить" власть? Почему школы провалили курс "Защита Украины"

Отсутствие средств – не единственная проблема, говорит Сергей Горбачев

Обновленный школьный курс "Защита Украины" вызывает сетование учеников и их родителей из-за неготовности общин правильно организовать его проведение, а также необеспеченности современным инвентарем и оборудованием, техникой и транспортом. Но выход из ситуации есть.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. Однако он просит не делать тотальные обобщения, ведь именно от общин зависит, как все будет продвигаться.

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— Идея заключается в том (и она абсолютно правильная), чтобы вместо того, чтобы делать пылящиеся макеты деревянных автоматов, создать центры, куда дети будут на целый день приезжать и учиться на более современном оборудовании. Учиться управлять дронами, видеть современную технику, — говорит эксперт по образованию.

Однако он поднимает вопрос финансов, за каки будут создавать такие центры и закупать технику.

— Кроме того, это может быть военная техника, которая нуждается в разрешениях и умении с ней обращаться, то есть людей надо учить. А обучение — это очень дорого. Классное образование — всегда дорого. А если денег нет, то за счет чего учить? Там, где есть деньги, где местные общины отнеслись ответственно, они это делают, — отмечает Сергей Горбачев.

Однако средства — не единственная проблема. Там, где желания и умения нет — там проблемы. Где люди хотят и могут делать — все движется.

— Объясню на другом примере: чтобы дети учились, нужно, чтобы в школе были отопление и свет. И мы видим очень яркие примеры, когда разные общины и регионы по-разному подходят к этому вопросу. В некоторых местах люди с весны начали покупать генераторы, аккумуляторные станции. А некоторые области и Киев имеют очень низкий процент обеспечения школ источниками резервного питания. Дети ходят на уроки со своими лампочками, – рассказывает педагог.

По его мнению, то же касается и "Защиты Украины". Нужно вкладывать деньги в помещения, автобусы и дороги, по которым должны везти школьников на обучение по предмету.

— Кроме того, очень многое зависит от самих граждан. Если регулярно и качественно "выносить" мозг местным властям, не давать им покоя, задавать вопросы, пересматривать результаты торгов (что закупают и зачем), то это работает, — говорит Сергей Горбачев. — Людям, которые недовольны тем, как организовано что-то в школе, нужно идти к местным властям. Но если директор на своем месте, то четко должен объяснить, почему это не организовано. Не могут организовать, не умеют, денег нет? А денег у директора школы своих нет. У школы деньги только от учредителя, то есть от местных властей. И если местные власти игнорируют нужды образования, нужно идти и "штормить" местные власти.

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