Лев с пламенным мечом: что символизирует шеврон Галицкой бригады ДШВ ВСУ (фото)

Лозунг бригады "Никто, кроме нас"

Бордовый шеврон отличает Десантно-штурмовые войска. Он является основным цветом фона и в знаке различения 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.

Телеграф продолжает знакомить читателей с шевронами боевых частей украинского войска. В этом символе собрано несколько символов.

Знак 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ

Серебряный вздыбленный лев — символ Львова как региона постоянной дислокации бригады. Крылья льва символизируют принадлежность к десантно-штурмовым войскам. Четвероногий держит пламенный меч — символ архистратига Михаила, покровителя Десантно-штурмовых войск.

История бригады

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада дислоцируется во Львове. Подразделение основано в марте 1955 года как 80-й парашютно-десантный полк. Первоначально он базировался в городе Гайджунай (Литва). В Хырев во Львовскую область подразделение передислоцировали 19 декабря 1979 года.

В 1990-х годах подразделение первоначально функционировало как учебный центр, позже его реорганизовали в бригаду. В этот период бойцы бригады участвовали в миротворческих миссиях ООН и международных учениях.

Галицкие десантники получают дроны

Весной 2014 года подразделение одним из первых стало в защиту Украины от российской агрессии. Бойцы бригады участвовали в боях за Славянск, а затем отправились в Луганскую область. Одним из самых выдающихся подвигов бригады стала героическая оборона Луганского аэропорта, длившаяся почти пять месяцев. Воины также участвовали в боях за Донецкий аэропорт, где особенно отличился 3-й батальон.

На руке военной – шеврон в полевых цветах

В 2016 году бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение. Во время полномасштабного вторжения отличились в боях Херсонщины, Харьковщины, Киевщины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном львовском подразделении, которое не своему шевроне имеет не только льва, но и символ города в 1000 км от него. 45-я артбригада прошла боевое крещение в Запорожье и зафиксировала это на своем знаке.