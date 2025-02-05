Звезда и полмесяц на шевроне украинской бригады: чей герб стал символом 54 ОМБр (фото, видео)

Лозунг бригады "През шаблі маєм право"

Украинская военная геральдика часто подражает гербам известных личностей по истории Украины. 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы Сухопутных войск ВСУ получила название в честь выдающегося украинского военного и политического деятеля, гетмана Войска Запорожского. Поэтому на ее символике именно этот знак.

На шевроне бригады изображен герб "Курч", который раньше использовали волынские князья Курцевичи, потомки Гедиминовичей. Этот герб стал символом не только благородных родов Польши, Литвы, Беларуси и Украины, но и самого гетмана Мазепы. Девизом бригады избрана строка из думы Ивана Мазепы "През шаблі маєм право". Этот призыв напоминает о готовности отстаивать свои права и свободы с оружием в руках.

Символика 54 ОМБр им. Ивана Мазепы

Герб "Курч"

Некоторые подразделения внутри бригады имеют свои шевроны. В частности, это батальоны К-2 и "Донбасс"

Шеврон 46 отдельного штурмового батальона «Донбасс»

Шеврон батальона К-2 54 ОМБр

История 54-й бригады

Основное место дислокации бригады — город Бахмут Донецкой области, подчинение — оперативное командование "Восток". 6 мая 2020 года бригада официально получила почетное название в честь Ивана Мазепы. За отданную службу и мужество во время выполнения боевых задач 6 декабря 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский отметил 54-ю бригаду почетным знаком "За мужество и отвагу". Во время полномасштабного вторжения бригада участвовала в боях в Красногоровке, Соледаре, Марьинке, Северске и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шевроне с золотым острием стрелы. Знак различия отдельной мотопехотной бригады тоже содержит герб — кошевого атамана Костя Гордиенко.