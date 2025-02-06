Молода бригада штурмовиків із міфічним створінням на шевроні: символ 71 ОЄБр потрібно заслужити в бою (фото)

На шевроні поєднані символи з християнства та слов'янської міфології

Шеврони десантно-штурмових підрозділів легко помітити завдяки особливому кольору. Однак, залежно від специфіки бригади, вони мають різні символі. Іноді, вони пов'язані із специфікою виконання завдань, іноді — мають символічне значення.

На шевроні 71 окремої єгерської бригади — симаргл, що крокує у червоному полі та тримає золотий полум'яний меч вістрям до низу. Це символ відданості, безстрашності, захисту світу від сил зла. За міфологією симаргл охороняє дерево життя. Полум'яний меч у його лапах — не проста зброя, а символ архистратига Михаїла, який вважається покровителем ДШВ.

Срібний єгерський ріжок в нижній частині знака розрізнення нагадує про те, що ведення бою для цієї частини зосереджене саме на болотах, лісах тощо. Колір марун (бордовий) — колір Десантно-штурмових військ.

Шеврон 71 ОЄБр

Перший шеврон 71 ОЄБр

Історія 71 окремої єгерської бригади (71 ОЄБр)

71 ОЄБр створили невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Уже через два місяці її перші підрозділи вступили в бій, проявивши мужність і професіоналізм на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі.

Вручення знаків розрізнення у 71 ОЄБр

Гасло бригади "Іммітіс" — безжальні — українські єгері підтвердили численними успішними боями. Шеврони із зображенням вепра, а згодом — легендарного Симаргла стали символом, який викликав паніку у ворога. Шеврон вручають бійцям загону, які відзначилися мужністю та відвагою у бойових діях.

Боєць 71 ОЄБр з шевроном на руці

Через пів року після створення бригада перейшла під командування Десантно-штурмових військ і взяла участь у найскладніших операціях. Серед ключових битв — бої за Бахмут, Часів Яр, Роботине, Вербове, Новопрокопівку та Авдіївку. За визначні заслуги та героїзм підрозділ було нагороджено бойовим прапором та відзнакою "За мужність та відвагу".

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу бригаду, шеврон якої також прикрашає симаргл. Це міфічне створіння є неофіційним символом Чернігова, де дислокується молода 158 бригада ЗСУ.