В честь известного атамана: что означает острие стрелы на шевроне 57 ОМБр (фото)

Некоторые подразделения в бригаде имеют свои нарукавные знаки

Иногда украинские военные соединения имеют очень сложные символы. Однако нередко на их шевронах простые знаки, имеющие глубокие смыслы. Так, на символике 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко — золотое острие стрелы.

Она не только символизирует готовность к войне, но и является частью родового герба казацкого атамана, в честь которого названа бригада. Кость Гордиенко – выдающийся кошевой атаман Запорожской Сечи XVIII века, известный своим героизмом и борьбой за независимость Украины. Лозунг бригады "Рожденные в боях". Отметим, что раньше у бригады был другой шеврон, со сложным шитьем. Новую символику начали использовать в 2022 году.

Шеврон 57 ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко с 2022 года

Шеврон 2016 года

Отметим, что у некоторых подразделений внутри бригады есть свои шевроны. Иногда они содержат часть общебригадной символики.

Нарукавный знак 17 отдельного мотопехотного батальона Нарукавный знак спецподразделения "Хорт" Нарукавный знак 34 отдельного мотопехотного батальона Нарукавный знак 42 отдельного мотопехотного батальона

История и боевой путь бригады

57-я отдельная мотопехотная бригада входит в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и базируется в городе Новая Каховка Херсонской области. Подчиняется Оперативному командованию "Юг". Бригада была создана осенью 2014 года, после начала российской агрессии против Украины. В ее состав вошли три новосформированных мотопехотных батальона: 17-й, 34-й и 42-й. Во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году бригада вела активные боевые действия в Херсонской области и участвовала в обороне города Бахмут.

Полноцветный шеврон бригады на руке бойца

Ранее "Телеграф" рассказывал о символике десантных подразделений. Их легко узнать по бордовому цвету. Символ 95 бригады ДШВ — орел, в то время как 80 Галицкая бригада носит знак, связанный с местом дислокации.