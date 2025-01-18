Молодая бригада с золотым Симарглом на шевроне: что известно о полубожественном символе 158-й (фото)

Основные цвета – синий и золотой

Не только абсолютно реальные животные или птицы Украины украшают шевроны сил обороны. Вновь созданная 158 бригада дислоцируется на Черниговщине и ее символ — создание мифическое.

Один из неформальных символов города — Симаргл, стал также частью нарукавного знака бригады. Золотое шитье используется в знак принадлежности к сухопутным войскам. Также среди цветов шеврона — оливковый и синий. Если оливковый цвет вопросов не вызывает, то синий фоновый фон символизирует славу, честь и верность в геральдике.

Шеврон 158 бригады

Симаргл — не простое, а мифическое создание. Он был одним из тех богов, кому князь Владимир установил идолов в Киеве. Считается, что это создание с головой пса или волка, крыльями грифона и хвостом ящера было проводником между небом и землей, а также был обладателем четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня.

Использование изображения Симаргла на другом нарукавном знаке

Шеврон бригады также может выполняться не в официальных цветах, а в более практичной гамме. В частности, в цветах хаки.

Заместитель командира 1-го механизированного батальона 158-й ОМБр Сергей Гаранька с шевроном на левой руке

158 отдельная механизированная бригада в составе Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины создана почти год назад, в марте 2024 года и активно рекрутирует военных. Среди членов бригады немало опытных защитников и защитниц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на шевроне 36 ОБрМП им. Билинского, известная также защитой "Азовстали", изображена лодка с драконьей головой. Также интересен шеврон у "Волков да Винчи". На нем три головы.