Аварийные отключения света действуют по Украине. Каким областям не повезло

Ограничение введено с самого утра

В четверг, 6 февраля, в нескольких областях Украины введены графики аварийного отключения света (ГАО). Они коснулись регионов, где наблюдается наибольший дефицит электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", ограничения введены на территории 7 областей. Дефицит возник из-за повреждения сети.

"В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Днепропетровская и Донецкая области

Как пишет ДТЭК, аварийные включения применяются на территории Днепропетровской и Донецкой областей в течение суток 6 февраля.

Сумская область

Также будут отключать свет 6 февраля и в Сумской области, сообщили в "Сумыоблэнерго".

"По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня с 09:11 ГАО в Сумской области действуют для 1 очереди", — говорится в сообщении.

К тому же, энергетики отметили, что очереди по графикам аварийных отключений не совпадают с очередями при почасовых стабилизационных отключениях.

Кировоградская область

В Кировоградской области по команде "Укрэнерго" с 09:17 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии. Время отключения света в области может стать больше, ведь одновременно будут применяться и обычные графики, и аварийные.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" сообщили о применении ГАО в области.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение 1-й очереди ГАО", — говорится в сообщении.

Заметим, что аварийные и экстренные графики отключения вводят из-за дефицита электроэнергии в сети, который вполне мог возникнуть при значительном похолодании и снежной погоде.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" ответили, будут ли вводить массовые графики отключений из-за сильного похолодания и снегопадов.