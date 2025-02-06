Жирную точку в Буковеле национализируют: какому лицу принадлежит роскошная гостиница

Человек занимался безопасностью на российских объектах и подозревается в помощи российским оккупантам в Украине

В среду, 5 февраля, высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по конфискации гостиницы AmstelSki в Карпатах. Он принадлежал бывшему охраннику Виктору Януковичу.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста. Объект расположен в селе Поляница, на территории курорта Буковель, и принадлежал компании "Амстел-ски", основателем которой является Вячеслав Заневский.

В марте 2023 года этот отель был арестован. Под конфискацию попало и другое имущество Заневского, в частности:

две квартиры,

четыре паркоместа,

12 земельных участков,

несколько объектов интеллектуальной собственности,

автомобиль,

10 единиц оружия,

300000 гривен.

AmstelSki

Вячеслав Заневский — что известно

По данным Министерства юстиции, после начала полномасштабного вторжения Заневский занимался вопросами безопасности на российских объектах, в частности участвовал в строительстве моста через реку Кальмиус во временно оккупированном Мариуполе.

Также его подозревают в помощи российским оккупантам в выявлении оставшихся на захваченных территориях патриотически настроенных граждан Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. По данным СМИ, в ее рамках проходят обыски у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом".