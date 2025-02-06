Жирную точку в Буковеле национализируют: какому лицу принадлежит роскошная гостиница
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1804
Человек занимался безопасностью на российских объектах и подозревается в помощи российским оккупантам в Украине
В среду, 5 февраля, высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по конфискации гостиницы AmstelSki в Карпатах. Он принадлежал бывшему охраннику Виктору Януковичу.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста. Объект расположен в селе Поляница, на территории курорта Буковель, и принадлежал компании "Амстел-ски", основателем которой является Вячеслав Заневский.
В марте 2023 года этот отель был арестован. Под конфискацию попало и другое имущество Заневского, в частности:
- две квартиры,
- четыре паркоместа,
- 12 земельных участков,
- несколько объектов интеллектуальной собственности,
- автомобиль,
- 10 единиц оружия,
- 300000 гривен.
Вячеслав Заневский — что известно
По данным Министерства юстиции, после начала полномасштабного вторжения Заневский занимался вопросами безопасности на российских объектах, в частности участвовал в строительстве моста через реку Кальмиус во временно оккупированном Мариуполе.
Также его подозревают в помощи российским оккупантам в выявлении оставшихся на захваченных территориях патриотически настроенных граждан Украины.
Ранее "Телеграф" писал, что НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. По данным СМИ, в ее рамках проходят обыски у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом".