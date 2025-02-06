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Жирную точку в Буковеле национализируют: какому лицу принадлежит роскошная гостиница

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
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AmstelSki в Буковеле Новость обновлена 06 февраля 2025, 14:13
AmstelSki в Буковеле. Фото Коллаж "Телеграф"

Человек занимался безопасностью на российских объектах и подозревается в помощи российским оккупантам в Украине

В среду, 5 февраля, высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по конфискации гостиницы AmstelSki в Карпатах. Он принадлежал бывшему охраннику Виктору Януковичу.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста. Объект расположен в селе Поляница, на территории курорта Буковель, и принадлежал компании "Амстел-ски", основателем которой является Вячеслав Заневский.

В марте 2023 года этот отель был арестован. Под конфискацию попало и другое имущество Заневского, в частности:

  • две квартиры,
  • четыре паркоместа,
  • 12 земельных участков,
  • несколько объектов интеллектуальной собственности,
  • автомобиль,
  • 10 единиц оружия,
  • 300000 гривен.
AmstelSki

Вячеслав Заневский — что известно

По данным Министерства юстиции, после начала полномасштабного вторжения Заневский занимался вопросами безопасности на российских объектах, в частности участвовал в строительстве моста через реку Кальмиус во временно оккупированном Мариуполе.

Также его подозревают в помощи российским оккупантам в выявлении оставшихся на захваченных территориях патриотически настроенных граждан Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. По данным СМИ, в ее рамках проходят обыски у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом".

Теги:
#Виктор Янукович #Суд #Конфискация имущества