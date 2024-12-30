Какие группы инвалидности останутся в Украине после роспуска МСЭК

Группы инвалидности никто отменять не будет

После ликвидации МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) в Украине появилось много слухов, которые не соответствуют действительности. К таковым принадлежит информация о том, что якобы будут отменены группы инвалидности.

Об этом написала адвокат Дарья Тарасенко в Telegram. Она подчеркнула, что группы инвалидности останутся и это прописано в постановлении Кабмина 1338.

По ее словам, в Украине все еще будут устанавливать одну из следующих групп инвалидности: I (делится А и Б), II или III.

К третьей группе принадлежат люди, которые имеют умеренную степень ограничения одного или нескольких критериев жизнедеятельности.

Ко второй группе относят лиц, которые имеют выраженное ограничение критериев жизнедеятельности лица, приводящих к снижению ее трудоспособности.

К первой группе (А) относятся лица с исключительно высокой степенью потери здоровья, которая приводит к необходимости получения постоянного ухода от других лиц и неспособности к самообслуживанию.

К первой группе (Б) относятся лица с высокой степенью потери здоровья, что приводит к значительной зависимости от других лиц в выполнении важных социально-бытовых функций и частичной неспособности к выполнению отдельных элементов самообслуживания.

Напомним, с 1 января некоторые украинцы смогут оформить себе инвалидность в дистанционном режиме.