Дело "Бориваж": Мартынов требует ускорения расследования "сделки" Коломойского и Боголюбова

В январе 2025 года по соответствующему заявлению было открыто уголовное дело

Бывший совладелец ПриватБанка Алексей Мартынов обратился к председателю Национальной полиции Украины Ивану Выговскому и призвал ускорить расследование по уголовному делу о совершении сделки Коломойского и Боголюбова по завладению портом "Бориваж".

Такое сообщение было опубликовано на странице Мартынова в Facebook. Он отметил, что в январе текущего года по его заявлению было открыто в Шевченковском УП ГУНП в г. Киев уголовное производство № 12025100100000112. Оно касается ситуации, в которой должностными лицами АО КБ "ПриватБанк" с помощью ГП "СЕТАМ" были совершены противоправные действия по умышленному неисполнению определения Шевченковского районного суда г. Киева от 18 декабря 2024 по делу № 761/46739/24 для того, чтобы помочь бывшим акционерам АО КБ "ПриватБанк" спастись от ответственности за невозвращенные кредиты.

Он заявляет, что Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским вместе с учредителем группы ТАСС Сергеем Тигипко и должностными лицами ПАО КБ "ПриватБанк" была разработана и воплощена в жизнь схема по завладению зерновым терминалом "Бориваж" в Одесской области без полного погашения кредитов. В результате был нанесен ущерб, который сейчас невозможно оценить.

"Так, по гражданскому делу № 761/46739/24 Шевченковским районным судом города Киева 18.12.2024г. было удовлетворено мое заявление об обеспечении иска путем запрета АО КБ "ПриватБанк" проводить аукцион по продаже права требования к ООО "Бориваж", — написал Мартынов.

Согласно словам бывшего совладельца ПриватБанка, ему известно о веских доказательствах противоправности действий должностных лиц АО КБ "ПриватБанк" и Тигипко, которые совместно действовали и действуют в интересах Коломойского и Боголюбова. А именно:

должностные лица АО КБ "ПриватБанк" и ГП "Сетам", чтобы помочь Коломойскому и Боголюбову в их финансовой сделке, накануне аукциона, буквально за 10 дней до его начала, в Правила проведения открытых торгов (аукциона) в электронной форме по продаже активов АО КБ "ПриватБанк" внесли изменения, позволяющие проводить аукцион. Согласно правилам, аукцион с одним участником признавался несостоявшимся. По мнению Мартынова, это правильно, поскольку аукцион — то соревнование между несколькими участниками – нет участников, нет аукциона. Таким образом, состоялась прямая продажа ценного актива стоимостью 15 млрд. грн Боголюбову и Коломойскому и вновь за счет средств государства;

должностные лица АО КБ "ПриватБанк" и ГП "Сетам" пренебрегли судебным запретом Шевченковского районного суда Киева и 23 декабря 2024 года провели аукцион по продаже права требования к ООО "Бориваж", за доведение финансовой сделки до конца, которой руководил Тигипко в интересах бывших акционеров АО КБ "ПриватБанк".

Алексей Мартынов добавил, что в силу общественного резонанса вокруг этой сделки Коломойского и Боголюбова по завладению портом "Бориваж", он призывает руководство Национальной полиции Украины ускорить расследование по данному уголовному делу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Мартынов призвал президента Украины Владимира Зеленского арестовать и передать Агентству розыска и управления активами (АРМА) заправки "Авиас" Геннадия Боголюбова и Михаила Кипермана.