Будут призывать и младше 25, и старше 50 лет. Кому ждать повестки с 1 февраля

Под мобилизацию подлежат и "ограниченно пригодные"

В феврале продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане могут получить вызов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии и последующего призыва на службу.

"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать с 1 февраля 2025 года. Согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

получили статус "пригодный" во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

ранее имели статус "ограниченно пригодный", но обязаны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025;

обладают дефицитной военно-учетной специальностью.

Могут ли мобилизовать мужчин старше 50 лет

В 2024 году появилась информация о секретной директиве Командования Сухопутных войск, которая якобы запрещает призыв мужчин от 50 лет. Согласно ей, в этом возрасте могут мобилизовать только граждан, имеющих дефицитные военно-учетные специальности.

Адвокат Евгений Филипец подчеркнул, что мобилизация мужчин после 50 лет продолжается. Такие люди могут быть мобилизованы, но, как правило, их вовлекают в подразделения обеспечения.

По его словам, слухи о якобы остановке мобилизации мужчин старше 50 лет распространились после заявления одного из народных депутатов. Однако никаких официальных документов, подтверждающих эту информацию, нет.

Мобилизируют мужчин до 25 лет

Граждане младше 25 лет, имеющие статус призывников, не подлежат мобилизации. Однако, если лицо этого возраста имеет статус военнообязанного, оно может быть призвано на службу.

К военнообязанным относятся:

мужчины, отслужившие срочную службу в мирное время;

выпускники военных кафедр и военных вузов, получивших военно-учетную специальность.

Студенты: кто может получить повестку

Согласно законодательству, отсрочку от мобилизации имеют студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие первое высшее образование, а также аспиранты и докторанты. В то же время мобилизации могут подлежать:

студенты заочной или вечерней формы обучения;

получающие второе высшее образование;

студенты, которые учатся на уровне ниже предыдущего образования;

отчислены студенты.

Стоит отметить, что с 2025 года дневная форма обучения для аспирантов-контрактников отменяется, поэтому они больше не будут иметь права на отсрочку.

Могут ли мобилизовать человека с отсрочкой

Если гражданин имеет право на отсрочку, но не подтвердил документально, он может получить повестку. Кроме того, мобилизации могут подлежать лица, если их отсрочка оформлена ненадлежащим образом или просрочена.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины в феврале. Для пересечения государственной границы нужно собрать некоторые документы.