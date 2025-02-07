Запуск "Орешника" по Киеву: был ли он на самом деле и какая официальная информация

Россияне неоднократно распространяли дезинформацию об "Орешнике"

Распространенная в СМИ информация о запуске ракеты "Орешник" по Киеву оказалась фейком. Ни украинская, ни российская стороны не подтвердили факт осуществления пуска 6 февраля.

Американское издание Forbes опубликовало материал о возможном запуске, однако он базировался только на предположениях военного блоггера Кирилла Сазонова. Центр стратегических коммуникаций и безопасности опровергает эту информацию и объясняет ее происхождение.

Как сообщается, в публикации Forbes использована только сообщение блогера Сазонова, который сам использовал формулировку "вероятно запустили" и "вероятная цель — Киев", что подтверждает отсутствие реальных доказательств.

Также опровергает информацию о запуске и руководителе Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. "Вчера не было запуска "орешника". Россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было, и самого запуска с последующим "падением ракеты" тоже не было", — заявил он.

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что россияне неоднократно распространяли дезинформацию об "Орешнике". В частности, они создавали фейки об ударах по Ровенской АЭС, публиковали лжесписки целей в Украине и манипулировали информацией об изменениях в собственной ядерной доктрине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие системы способны перехватить российский "Орешник". Эксперт рассказал, имеет ли их Украина и какие перспективы.