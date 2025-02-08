Коньяк и игра на поцелуи. Поплавского обвиняют в домогательстве к студентке

Хвастался перед ней своим влиянием и тем, кого и где "имел"

Ректора Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиМ) Михаила Поплавского обвиняют в домогательстве. По словам выпускницы Владиславы Коренной, во время учебы ей предлагали сыграть в бильярд на поцелуи и не только.

Как отметила девушка в сообщении, инцидент произошел в январе 2021 года. На третьем курсе обучения студентка оказалась в машине, вывезшей ее за пределы Киева.

По словам Владиславы, охранник попросил ее включить режим полета на телефоне и подчеркнул, что это для того, чтобы ее "не искали". После этого девушка оказалась в загородном доме, где ей предложили выпить коньяк, а после отказа начали оскорблять.

"Приезжаем, меня проводят в комнату, которая сделана как гостевая для девушек, где висит халатик на плечиках и есть ванная. Мы садимся за стол, мне наливают Hennessy (название бренда коньяка – ред.) и говорят пить на голодный желудок, я отказываюсь – меня кроют матом. Когда я отклоняюсь, чтобы меня не поцеловали, — ступор, покраснение и меня снова кроют матом", — говорится в сообщении Владиславы.

А дальше, по словам девушки, после алкоголя ей предложили играть в бильярд "на поцелуй или деньги".

"Схема игры очень проста: если шар попадает в лузу, то поцелуй. И так часа два", — объясняет выпускница.

Девушка добавляет, что мужчина, который хотел играть, кичился перед ней своим влиянием, выкладывал телефоны, звонил подчиненным и рассказывал, кого и как он добивался. Но Владислава не сдавалась и спустя некоторое время ей вызвали водителя и она уехала.

Заметим, что в своем сообщении девушка не говорит, что домогался ее Поплавский, но в комментариях об этом открыто заявляет. В то же время, Поплавский и администрация КНУКиМ не комментировали эти обвинения.

К тому же под сообщением Владиславы появилось немало схожих историй, и некоторые из них КНУКиМ.

Что известно о Поплавском

Михаил Поплавский в настоящее время занимает должность ректора в вышеуказанном университете, у него много наград и званий, в частности "Человек года" (2009). В Украине мужчина известен благодаря своим тик-токам и странным песням. Также Поплавский – политик, доктор педагогических наук и профессор.

Михаил Поплавский

В 2023 году Поплавский попал в громкий скандал, когда во время общения с будущими студентами публично намекнул на излишний вес абитуриентки и обращался к молодежи на "ты".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что преподавателю университета в Киеве грозит срок из-за домогательств.