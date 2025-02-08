Коньяк та гра на поцілунки. Поплавського звинувачують у домаганнях до студентки

Хизувався перед нею своїм впливом та тим, кого та де "мав"

Ректора Київського національного університету культури та мистецтв (КНУКіМ) Михайла Поплавського звинувачують у домаганнях. За словами випускниці Владислави Коренної, під час навчання їй пропонували зіграти в більярд на поцілунки і не тільки.

Як зазначила дівчина у дописі, інцидент стався в січні 2021 року. На третьому курсі навчання студентка опинилася в машині, яка вивезла її за межі Києва.

За словами Владислави, охоронець попросив її ввімкнути режим польоту на телефоні й наголосив, що це для того, щоб її "не шукали". Після чого дівчина опинилася в заміському будинку, де їй запропонували випити коньяк, а після відмови почали ображати.

"Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат, де висить халатик на плечиках і є ванна кімната. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy (назва бренду коньяку — ред.) і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь — мене криють матом. Коли я відхиляюсь, аби мене не поцілували, — ступор, почервоніння і мене знову криють матом", — йдеться у дописі Владислави.

А далі, за словами дівчини, після алкоголю їй запропонували грати в більярд "на поцілунок або гроші".

"Схема гри дуже проста: якщо куля потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві", — пояснює випускниця.

Дівчина наголошує, що чоловік, який хотів грати, хизувався перед нею своїм впливом, викладав телефони, телефонував підлеглим і розповідав, кого і як він домагався. Але Владислава не здавалась і через деякий час їй викликали водія і вона поїхала.

Зауважимо, що у своєму дописі дівчина не каже, що домагався її саме Поплавський, але в коментарях про це відкрито заявляє. Водночас Поплавський та адміністрація КНУКіМ не коментували ці звинувачення.

До того ж під дописом Владислави з'явилось чимало схожих історій, і деякі з них КНУКіМ.

Що відомо про Поплавського

Михайло Поплавський наразі обіймає посаду ректора у вищевказаного університету, він має багато нагород та звань, зокрема "Людина року" (2009). В Україні чоловік відомий завдяки своїм тік-токам та дивним пісням. Також Поплавський — політик, доктор педагогічних наук та професор.

Михайло Поплавський

У 2023 році Поплавський потрапив у гучний скандал, коли під час спілкування з майбутніми студентами публічно натякнув на зайву вагу абітурієнтки та звертався до молоді на "ти".

Раніше "Телеграф" розповідав, що викладачу університету у Києві загрожує термін через домагання.