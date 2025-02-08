Благодаря паническим прогнозам в обществе распространялось чувство обреченности

Украина прошла зиму без массовых отключений, несмотря на панические прогнозы так называемых экспертов, прогнозировавших энергетический коллапс.

Журналист Сергей Иванов в своем сообщении раскритиковал тех, кто нагнетал ситуацию, и предложил создать "рейтинг" — список самых неточных и безответственных прогнозистов.

По данным соцопроса группы "Рейтинг", 81% украинцев вообще не сталкивались с отключениями света, еще 17% сообщили о незначительных перебоях. Это кардинально отличается от осенних заявлений "экспертов", уверявших, что украинцы будут сидеть в темноте по 12-20 часов в сутки.

К лидерам "рейтинга дезинформации" журналист отнес Александра Харченко, который осенью пророчил 20-часовые отключения, и ООН, которая пугала мир заявлениями о 18-часовых перебоях с электричеством.

Иванов отмечает, что именно благодаря таким паническим прогнозам в обществе ширилось чувство обреченности, а западные СМИ подхватывали эти заявления, усиливая атмосферу страха.

Журналист также призвал украинцев добавлять собственных кандидатов в этот список и отметил необходимость более ответственного отношения к экспертным оценкам.