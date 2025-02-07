Укр

Восемь областей снова сидят без света. Где ввели графики аварийных отключений (обновлено)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Энергосистема Украины повреждена российскими обстрелами Новость обновлена 07 февраля 2025, 08:52
Энергосистема Украины повреждена российскими обстрелами. Фото Колаж "Телеграфа"

Украинцев просят экономно использовать электроэнергию

На этой неделе в Украине начали вводить графики аварийного отключения света (ГАО). Утром в пятницу, 7 февраля, экстренные отключения были введены в восьми областях.

Обновление. В Укрэнерго проинформировали, что 7 февраля в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения света. ГАО будут отменены сразу, как только это позволит ситуация в энергосистеме.

Графики аварийных отключений введены по указанию НЭК "Укрэнерго". Об их введении на территории Сумщины сообщает "Сумыоблэнерго", по состоянию на 8 часов утра ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой областях 7 февраля снова применяются экстренные отключения. Об этом предупредили в ДТЭК.

В Кировоградской области также действуют ГАВ, сообщается на сайте "Кировоградоблэнерго". Они введены с 7:40.

Напомним, в "Укрэнерго" отметили, что аварийные отключения света вернулись в Украину исключительно из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии. В первую очередь, там, где это возможно, отключаются промышленные потребители. Энергетики добавили, что ГАВ отменяются сразу, как только позволяет ситуация в энергосистеме. При этом при их применении, когда свет появляется, очень важно придерживаться рекомендаций по экономному потреблению.

Как сообщал "Телеграф", ранее в "Укрэнерго" ответили, будут ли вводить массовые графики отключений из-за сильного похолодания и снегопадов. Там опровергли слухи, что якобы из-за понижения температуры вернутся графики регулярных отключений электроэнергии.

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