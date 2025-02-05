Обогнала Шмыгаля на 30 тысяч: какая зарплата у министра окружающей среды Украины (документ)

Цифры примерно в 4 раза превышают среднюю зарплату по столице

Зарплаты украинских чиновников продолжают удивлять украинцев. Так, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук получила за первый месяц 2025 более 100 тысяч гривен. Это немного больше, чем у премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно официальному ответу государственного секретаря министерства на запрос издания "Телеграф", должностной оклад министра установлен на уровне 109 730 гривен. Общая сумма начисленной заработной платы за январь составила 131 676 гривен , из которой после взыскания налогов было выплачено 101 390,52 гривны.

В документе также отмечается, что в течение 2024 года министр не получала материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и денежной помощи к отпуску.

Ответ Минсреды на запрос "Телеграфа"

Для сравнения, средняя заработная плата в Киеве по данным сайта Work.ua на февраль 2025 года составляет около 26 900 гривен. Таким образом, зарплата Министра защиты окружающей среды примерно в 4 раза превышает среднюю зарплату по столице.

Что известно о Гринчук

Напомним, в сентябре 2024 года Верховная Рада назначила нового министра по защите окружающей среды и природных ресурсов. Пост получила Светлана Гринчук. Это решение было поддержано 246 народными депутатами.

Родилась в Черновицкой области. Получала финансово-экономическое образование в Черновицком торгово-экономическом институте.

Во время работы в Минокружении опекала ратификацию, а также имплементацию Парижского климатического соглашения и обеспечение выполнения Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.

29 июля 2022 года распоряжением Кабинета Министров назначено на должность заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по европейской интеграции. В частности, координировала работу по вопросам изменения климата, евроинтеграции, устойчивого развития, энергетической эффективности и климатических финансов.

Была советником на общественных началах главы Министерства финансов Украины и премьер-министра Украины.

В 2023 году, до назначения на должность заместителя Министерства энергетики Украины (5 сентября 2023 года), была директором Офиса поддержки реформ при Минэнерго.

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