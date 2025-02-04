Зеленский назвал условие встречи с Путиным и озвучил потери в войне: главное из нового интервью

Главные заявления президента из нового интервью

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем он ответил на вопросы о положении дел на фронте, зависимости от западной помощи, а также развеял некоторые российские нарративы.

Полная версия интервью обнародована в Youtube-канале Моргана. "Телеграф" приводит главные заявления.

Об усталости от войны

Зеленский говорит, что Украина уже три года находится в состоянии войны, поэтому определенно есть некая усталость. Однако у нее еще хватает энергии, чтобы сражаться за свое существование.

"Путин не дождется, чтобы я истощился, мы боремся за нашу жизнь и существование, у нас нет иного выбора", — сказал он.

При этом он добавил, что у Украины хватит ресурсов, чтобы добиться справедливого и длительного мира для всех.

Зеленский также подчеркнул, что борьба идет не только против России, но и за поддержку союзников. При этом Москва начала на Западе масштабную кампанию по дезинформации и проводит дестабилизацию некоторых стран, чтобы разрушить единство. Кроме того, россияне заручились поддержкой Северной Кореи, которая даже прислала своих людей на фронт.

О западной поддержке и освобождении территорий

Зеленский говорит, что Украина сейчас находится в лучшем положении, чем в 2022 году. Он отметил, что сейчас 40% вооружения она уже способна производить самостоятельно.

Этого оружия все еще недостаточно и без помощи Запада Украина будет продолжать терять территории. Однако Зеленский не согласен с утверждением, что страна проиграет за шесть месяцев, если останется без поддержки.

"Украина получила только $46 миллиардов из обещанных $77 миллиардов в виде оружия, а часть средств осталась в США на производство вооружения", — сказал он.

О потерях

Глава государства сообщил, что потери россиян оцениваются в 300-350 тысяч человек убитыми и 600-700 тысяч человек ранеными. 50-70 тысяч человек пропали без вести.

"В войне погибли примерно 45 100 наших людей, 390 тысяч — ранены", — сказал он.

При этом он отмечает, что тысячи людей остаются в российском плену, но не смог назвать точную цифру. При этом он уточнил, что где-то 19 500 — 19 800 детей были насильно вывезены в Россию.

Об окончании войны

Он добавил, что Украина не станет идти на территориальные уступки, но добавил, что сейчас вернуть оккупированные земли силой не получится.

"Сегодня мы не можем вернуть все наши территории: мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что случится", — отметил украинский президент.

Зеленский допустил, что он даже может при определенных условиях пойти на переговоры с Путиным.

"Если встреча с Путиным для достижения мирного соглашения это будет единственный вариант, то мы, безусловно, пойдем на такую ​​встречу", — добавил он.

Глава государства добавил, что в переговорах обязательно должны участвовать Европа и США, но подчеркнул, что Путин не хочет мира, а стремится к уничтожению Украины.

"Россияне не хотят закончить войну, поэтому я им точно не подхожу, потому что им нужен здесь свой человек-марионетка", — сказал Зеленский.

Отдельно выделил он тему гарантий безопасности, подчеркнув роль НАТО в этом. По его словам, без НАТО война может повториться вновь.

Однако, если Альянс не захочет принимать Украину в свой состав, то альтернативой может быть ядерное оружие.

О Трампе

Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп не ослабит поддержку Украины, поскольку это приведет к победе России, и может стать причиной третьей мировой войны. Поэтому он раскритиковал тех сторонников президента США, которые намекают на прекращение помощи, назвав их безответсвенными.

О Такере Карлсоне

Большой фрагмент интервью касался ответу на критику журналиста Карлсона. В частности Зеленский прокомментировал нарратив о его якобы нелегитимности.

"Относительно моей легитимности меня избрали 73% моего населения, и я всегда говорил, что я открыт до выборов", — сказал он.

Говоря о "репрессиях против оппозиции", о которых рассказывал Карлсон, Зеленский напомнил, что Виктор Медведчук является родственником Путина и через него украинским властям передавались ультиматумы в начале войны.

"Когда началась война, Путин передавал свои ультиматумы через ОПЗЖ, а Медведчук и его коллеги требовали, чтобы Украина ушла Путину… Медведчук правил бы Украиной. Было бы как в Беларуси или Чечне, а я бы сбежал за границу. В итоге мы арестовали Медведчука и обменяли на 200 военных", — сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что сейчас все его политические оппоненты остаются в Украине, живы и продолжают посещать парламент. Даже члены бывшей ОПЗЖ.

Подытоживая сказанное, Зеленский предложил Карлсону "прекратить лизать задницу Путину", разобраться что происходит в Украине и не работать на Россию.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал, что Трамп приглашал его на инаугурацию, однако он не приехал, так как считал этот визит "не подходящим"