Какова ситуация с военной помощью от США: Зеленский сказал, стоит ли беспокоиться

Украина может драться без американской военной поддержки, но это будет гораздо труднее, чем сейчас

США не уменьшали объемы военной помощи для Украины, Вооруженные силы получают то, что должны были получать. Однако говорить о новых пакетах вооружения и боеприпасов сейчас еще рано.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, сообщает "Радио Свобода". Он отметил, что в плане поддержки беспокоиться не нужно, она продолжается.

"У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Она не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США", – сказал он.

При этом, по словам президента, речь не идет о новых пакетах, обсуждать этот вопрос пока рано. Зеленский отметил, что Украина может драться без американской военной поддержки, но это будет гораздо труднее, чем сейчас.

"Мы будем слабее, и удержимся ли — я не уверен", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что после инаугурации Дональда Трампа в США начался фактический процесс пересмотра отношений с Украиной. Это также касается и предоставления военно-политического сотрудничества двух стран. В частности, в Пентагоне освобождены и отстранены от занимаемых должностей все, кто отвечал за Украину и помощь нашей стране.

При этом заморозка помощи США Украине, распоряжение о которой президент Штатов Дональд Трамп направил Государственному департаменту, не касается двух основных программ военной помощи нашей стране. Разъяснение по этому поводу дал журналист "Голосу Америки" Остап Ярыш.